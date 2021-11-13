Gündem Eski CHPli Çelebiden Kaftancıoğluna 1919 tepkisi Hanımefendi Atatürkçü olmuş biz de yedik
POLİTİKA

Eski CHP'li Çelebi'den Kaftancıoğlu'na '1919' tepkisi: Hanımefendi Atatürkçü olmuş biz de yedik

CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ne katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında, 43. İstanbul Maratonu'nda '1919' göğüs numarasını alan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na tepki gösteren Çelebi, "Biz de yedik hanımefendi Atatürkçü olmuş." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Eski CHPli Mehmet Ali Çelebiden Canan Kaftancıoğluna 1919 tepkisi: Hanımefendi Atatürkçüymüş biz de yedik
Mehmet Ali Çelebi

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Çelebi, düzenlediği toplantıda eski partisi CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na sert sözlerle yüklendi.

"ZİHNİNDE 1915 YAZIYOR"

43. İstanbul Maratonu'nda '1919' göğüs numarasını alan Kaftancıoğlu'nun 'Atatürk' demekten kaçınmasına tepki gösteren Çelebi, "Atatürk demekten imtina eden, zihninde 1915 yazan hanımefendinin göğsüne 1919'u asması elmanın üzerine armut yazması kadar saçmadır. Biz de yedik hanımefendi Atatürkçü olmuş." ifadesini kullandı.

​Eski CHP'li Çelebi'den Kaftancıoğlu'na '1919' tepkisi: Hanımefendi Atatürkçüymüş biz de yedik
OYNAT 00:26
​Eski CHP'li Çelebi'den Kaftancıoğlu'na '1919' tepkisi: Hanımefendi Atatürkçüymüş biz de yedik
CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ne katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında, 43. İstanbul Maratonu'nda '1919' göğüs numarasını alan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na tepki gösteren Çelebi, 'Biz de yedik hanımefendi Atatürkçü olmuş.' dedi.

CHP'nin 'tezkereye hayır' kararına Muharrem İnce’nin partisinden tepki
GÜNDEM
CHP'nin 'tezkereye hayır' kararına Muharrem İnce’nin partisinden tepki

Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımına tepki yağdı
GÜNDEM
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımına tepki yağdı
Dakikalarca kurtarılmayı beklediler

Dakikalarca kurtarılmayı beklediler

Kanala düşen çiftin yardımına ekipler yetişti.
Ocak ayında meclise getirecek

'Ocak ayında meclise getirecek'

Bakan Bilgin'den 3600 Ek Gösterge açıklaması.
Kılıçdaroğlunun helalleşme yolculuğu partilileri rahatsız etti: Kurumların ahireti olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Köprünün açılışını belki 18 Mart'a bile kalmadan yapacağız.

​14 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.

Depremin büyüklüğü 6,5 olarak ölçüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.