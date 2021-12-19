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Fatma Şahin gazeteciyi tokatlayan Muharrem Sarıkaya ile ilgili konuştu: Kargaşanın büyümemesi için yayına devam etmeye çalıştım

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, canlı yayın gerçekleştirdiği gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın bir çalışanı tokatlamasına ilişkin açıklamada bulundu. Şahin, "Kargaşanın daha da büyümemesi için büyük bir gayretle yayına devam etmeye çalıştım. İlk kez böyle bir olayla karşılaştım ve üzüntümü şu an da tarif etmeme imkan yok." ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Fatma Şahin gazeteciyi tokatlayan Muharrem Sarıkaya ile ilgili konuştu: Kargaşanın büyümemesi için yayına devam etmeye çalıştım
​Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Habertürk TV canlı yayınında yaşanan olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, konuk olduğu canlı yayında son derece nahoş bir durum yaşandığını belirtti.

Yayının başından itibaren teknik aksaklıklar yaşandığını aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Yaşanan teknik aksaklıklar Muharrem Sarıkaya'nın, çalışan teknikere asla kabul edilemez bir müdahalesiyle devam etti. Kargaşanın daha da büyümemesi için büyük bir gayretle yayına devam etmeye çalıştım. İlk kez böyle bir olayla karşılaştım ve üzüntümü şu an da tarif etmeme imkan yok. Ahmet Demir kardeşimizin mağduriyetini ve üzüntüsünü o andan beri yüreğimde hissediyorum. Zaten hemen sonrasında Muharrem Sarıkaya ile konuyu konuştuk. O da Ahmet Demir arkadaşımızdan özür diledi."

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan kameramana tokat: Mazeretsiz özür diliyorum
GÜNDEM
Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan kameramana tokat: Mazeretsiz özür diliyorum

Olaydan üzüntü duyduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Olay anında tepki verememiş olmam tepki duymadığım anlamına gelmiyor. Ancak canlı yayın ortamını bozmak, orada o yayın için emek veren tüm çalışanlara karşı bir saygısızlık olacağından yayına devam etmek için büyük çaba gösterdim. Çaba gösterdim diyorum, çünkü daha önce hiç şahit olmadığım böyle bir durumda tek düşüncem yayının sürmesini sağlamaktı. Dilerim bugün karşı karşıya kaldığımız bu nahoş olay, bundan sonrasında tüm emekçilerin sosyal ortamlarının ve çalışma koşullarının iyileşmesi konusunda bir farkındalık oluşmasına vesile olur. Tüm kamuoyuna ve özellikle de basın emekçilerine en derin üzüntülerimi ifade etmek isterim."

Gazeteci Muharrem Sarıkaya yayın sırasında ses kontrolü yapan teknikeri tokatladı
OYNAT 00:36
Gazeteci Muharrem Sarıkaya yayın sırasında ses kontrolü yapan teknikeri tokatladı
Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin ile röportajı sırasında ilginç bir olay yaşandı. Gazeteci Sarıkaya, mikrofonunda oluşan bir arıza sebebiyle duruma müdahale eden ses teknikeri genci tokatladı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

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