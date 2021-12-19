Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan kameramana tokat: Mazeretsiz özür diliyorum

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yaptığı sırada İhlas Haber Ajansı Gaziantep Muhabiri Ahmet Demir'e tokat attı.

O ana ilişkin görüntüleri infiale neden olan Sarıkaya, Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

OYNAT 00:36 Gazeteci Muharrem Sarıkaya yayın sırasında ses kontrolü yapan teknikeri tokatladı Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin ile röportajı sırasında ilginç bir olay yaşandı. Gazeteci Sarıkaya, mikrofonunda oluşan bir arıza sebebiyle duruma müdahale eden ses teknikeri genci tokatladı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. BiP'te paylaş

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ÖZÜR AÇIKLAMASI PAYLAŞTI

Sarıkaya, "Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum…" dedi.

TGS'DEN KINAMA

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) da açıklama yaparak Sarıkaya'yı kınadı. Açıklamada şöyle denildi:

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"Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın İhlas Haber Ajansı Gaziantep Muhabiri Ahmet Demir'e yönelik çirkin hareketini en sert biçimde kınıyoruz. Sarıkaya'nın meslektaşımızdan özür dilemesini bekliyoruz."