Felaketi yaşadılar

İstanbul.
İstanbul’da önceki akşam saat 21.00 sıralarında etkili olan sağanak, Başakşehir, Arnavutköy ve Küçükçekmece’de afete yol açtı. Bodrum ve giriş kattaki daireleri su bastı, metro istasyonlarına su doldu. Sel, araçlarda da hasara yol açtı. Kentte metrekareye 125 kilogram yağış düştü. İstanbul Valiliği, 112 Acil Çağrı merkezine 1150, belediyelere ise 2 bin 540 su baskını ihbarı geldiğini açıkladı. Su baskınlarında 1754 ev ve iş yeri etkilendi. AFAD, İtfaiye, İSKİ ve belediye ekipleri gelen ihbarları karşılamak için aralıksız görev yaptı. Emniyet, Jandarma ve sağlık birimleri de çalışmalara tüm imkanlarıyla destek verdi. Selin vurduğu bölgelerde dün hasar tespit çalışmaları başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sel ve su baskınlarından etkilenen ailelere hane başına 15 bin TL yardım ödemesi yapılacağını açıkladı.
Arabalar üst üste
Küçükçekmece’de yağışın etkisiyle, araçlar metrelerce sürüklendi, yollarda çökme meydana geldi. Can pazarının yaşandığı semtte vatandaşlar canlarını kurtarabilmek için seferber oldu. Selden en çok etkilenen noktalar Atatürk ve Mehmet Akif Mahalleleriydi. Bodrum kattaki daireler sular altında kaldı, bir gecekondu çöktü. Mehmet Akif Mahallesi’nde de bir binanın zemin katı yıkıldı. Selin sürüklediği araçlar birbirine çarparak durabildi, kaldırım taşlarının söküldüğü sokaklar savaş alanından farksızdı. İlçede temizlik sürüyor.
Giriş katları su bastı
Başakşehir’de su baskınları ve selin oluşturduğu tahribat, gün ağarınca ortaya çıktı. 1 kişinin vefat ettiği ilçede manzara dehşet vericiydi. Günün ilk ışıklarıyla çamur ve moloz temizliği başladı. İkitelli Masko Mobilyacılar Sitesi de selden zarar gördü. Sitede park halindeki çok sayıda otomobil sele kapılıp sürüklendi. Bazı otomobiller mobilya mağazalarının içine girdi.
Dereler taştı
Arnavutköy Bolluca Mahallesi’nde yaşanan selin boyutu havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Bodrum kattaki atölye ve daireleri su bastı, seralar sular altında kaldı. Derenin taşması sonucu sürüklenen bazı malzemelerin köprüye takıldığı, yürüyüş yolunun çamurla kaplandığı görüldü.
Gümrük su altında
Selin vurduğu Halkalı Gümrüğü sular altında kaldı. Su baskınının yaşandığı İstanbul Halkalı Gümrüğü’nde çalışan ve şoförler mahsur kalmıştı. Gümrükteki son durum, dün sabah havadan görüntüledi. Konteyner, kamyon ve TIR’ların sel suları altında kaldığı görüldü.