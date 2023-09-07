Felaketi yaşadılar

İstanbul’da önceki akşam saat 21.00 sıralarında etkili olan sağanak, Başakşehir, Arnavutköy ve Küçükçekmece’de afete yol açtı. Bodrum ve giriş kattaki daireleri su bastı, metro istasyonlarına su doldu. Sel, araçlarda da hasara yol açtı. Kentte metrekareye 125 kilogram yağış düştü. İstanbul Valiliği, 112 Acil Çağrı merkezine 1150, belediyelere ise 2 bin 540 su baskını ihbarı geldiğini açıkladı. Su baskınlarında 1754 ev ve iş yeri etkilendi. AFAD, İtfaiye, İSKİ ve belediye ekipleri gelen ihbarları karşılamak için aralıksız görev yaptı. Emniyet, Jandarma ve sağlık birimleri de çalışmalara tüm imkanlarıyla destek verdi. Selin vurduğu bölgelerde dün hasar tespit çalışmaları başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sel ve su baskınlarından etkilenen ailelere hane başına 15 bin TL yardım ödemesi yapılacağını açıkladı.