Fethiye’de iki zodyak bot çarpıştı: Bir ölü bir ağır yaralı

Kazayı görenler hemen 112 Acil Merkezine bilgi verdi. Göcek Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri kaza yerine ulaştıklarında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de yaralandığını belirledi. Sahil Güvenlik ekibi hayatını kaybeden ve yaralıyı Göcek iskelesine çıkardı.