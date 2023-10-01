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Bodrum'da korkutan yangın: Çok sayıda araç küle döndü

Milas-Bodrum yolu üzerinde bulunan bir araç kiralama firmasına ait iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında iş yeri içeride bulunan araçlarla birlikte yandı. Maddi hasarın milyarlarla ifade edildiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

07:22 . 1/10/2023 Pazar
IHA
Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Yangın gece saatlerinde meydana geldi.


Edinilen bilgiye Milas sınırları içerisinde yer alan Milas-Bodrum karayolu üzerinde bulunan bir araç kiralama şirketinde henüz sebebi belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.


Kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için adeta zamanla yarışırken, yangının meydana geldiği iş yeri içerisindeki kiralık araçlarla birlikte yandı.


Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı öğrenildi.




#Muğla
#Milas
#Yangın
1 saat önce
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