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Fikret Bila Kılıçdaroğlu'nun Erzincan ziyaretine dikkat çekti: Sarıgül'ü büyükşehirde aday olarak göstereceği iddialarını destekliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erzincan ziyareti, değişim hareketine öncülük eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu belediye seçimlerinde devre dışı bırakıp yerine Mustafa Sarıgül'ü aday göstereceği yönündeki iddiaları kuvvetlendirdi. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Halk TV yazarı Fikret Bila, "Kulislerde en fazla Sarıgül'ün adı geçiyor. Kılıçdaroğlu'nun Erzincan'a ilk ziyareti yapması bu bağlamda değerlendiriliyor." dedi.

11:34 . 7/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Halk TV yazarı Fikret Bila, kulislerde İBB adaylığı için en çok Mustafa Sarıgül'ün adının geçtiğini söyledi.

Halk TV yazarı Fikret Bila, kulislerde İBB adaylığı için en çok Mustafa Sarıgül'ün adının geçtiğini söyledi.

CHP'de değişim tartışmaları devam ederken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, temaslarda bulunmak üzere önceki gün Erzincan'a gitti. Erzincan'a gidiş için havayolunu tercih eden Kılıçdaroğlu'nu CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül karşıladı.

Kılıçdaroğlu'nun uçaktan indiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Sarıgül, paylaşımına
"Erzincan'a can geldi"
notunu düştü.

Kılıçdaroğlu'nun bu ziyareti, partideki değişim hareketine öncülük eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu belediye seçimlerinde dahi devre dışı bırakıp yerine Sarıgül'ü aday göstereceği yönündeki iddiaları kuvvetlendirdi.



"Büyükşehir için en fazla Sarıgül'ün adı geçiyor"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Halk TV yazarı Fikret Bila, Kılıçdaroğlu'nun Erzincan ziyaretine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu'nun kafasında İstanbul için mutlaka alternatif adaylar vardır. Bu konuda kulislerde en fazla Sarıgül'ün adı geçiyor. Kılıçdaroğlu'nun Erzincan'a ilk ziyareti yapması bu bağlamda da değerlendiriliyor. Belki Sarıgül'ü büyükşehir belediye başkan adayı gösterebilir diye. "
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Mustafa Sarıgül
#Fikret Bila
#Ekrem İmamoğlu
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