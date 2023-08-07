Fikret Bila Kılıçdaroğlu'nun Erzincan ziyaretine dikkat çekti: Sarıgül'ü büyükşehirde aday olarak göstereceği iddialarını destekliyor

Halk TV yazarı Fikret Bila, kulislerde İBB adaylığı için en çok Mustafa Sarıgül'ün adının geçtiğini söyledi.
CHP'de değişim tartışmaları devam ederken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, temaslarda bulunmak üzere önceki gün Erzincan'a gitti. Erzincan'a gidiş için havayolunu tercih eden Kılıçdaroğlu'nu CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül karşıladı.
Kılıçdaroğlu'nun bu ziyareti, partideki değişim hareketine öncülük eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu belediye seçimlerinde dahi devre dışı bırakıp yerine Sarıgül'ü aday göstereceği yönündeki iddiaları kuvvetlendirdi.
"Büyükşehir için en fazla Sarıgül'ün adı geçiyor"
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Halk TV yazarı Fikret Bila, Kılıçdaroğlu'nun Erzincan ziyaretine dikkat çekerek şunları söyledi: