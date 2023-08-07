Fikret Bila Kılıçdaroğlu'nun Erzincan ziyaretine dikkat çekti: Sarıgül'ü büyükşehirde aday olarak göstereceği iddialarını destekliyor

"Kılıçdaroğlu'nun kafasında İstanbul için mutlaka alternatif adaylar vardır. Bu konuda kulislerde en fazla Sarıgül'ün adı geçiyor. Kılıçdaroğlu'nun Erzincan'a ilk ziyareti yapması bu bağlamda da değerlendiriliyor. Belki Sarıgül'ü büyükşehir belediye başkan adayı gösterebilir diye. "