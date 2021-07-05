Gündem Fiyat artışı tartışmalara neden oldu İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdüründen Galata Kulesi açıklaması
İSTANBUL

Fiyat artışı tartışmalara neden oldu: İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü'nden 'Galata Kulesi' açıklaması

Galata Kulesi'nin giriş ücretinin 100 liraya çıkması, sosyal medyanın tartıştığı konulardan biriydi. Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Yılmaz, "Normal vatandaşın kullandığı 'Müze Kart' 60 lira. Bu kartı alan vatandaşımız 1 yılda birden fazla Galata Kulesi'ni ziyaret edebiliyor. Daha önce sadece 1 sefere 30 lira veriyordu" dedi.

Haber Merkezi DHA
Fiyat artışı tartışmalara neden oldu: İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdüründen Galata Kulesi açıklaması
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İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, uygulamanın daha uygun fiyatlı "Müze Kart" kullanımına teşvik etmek için yapıldığını söyledi. Yılmaz, kart ile amaçlananın 1 yıl boyunca Türkiye'nin her noktasında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Saraylara bağlı müzelere vatandaşların çok sayıda ziyaret gerçekleştirmesi ve söz konusu noktalardan turist gelirini artırmak olduğunu belirtti.

Coşkun Yılmaz, Müze Kart'ın Türkiye'de 300'ü aşkın noktada kullanılabileceğini kaydetti. Yılmaz, "İşin aslı şu; Galata Kulesi daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aitken her vatandaşımız 30 lira vererek ziyaret edebiliyordu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devrinden sonra ise sadece Galata Kulesi değil, 300 civarındaki müze ve ören yeri 'Müze Kart'la çok daha ucuz ve rahat ziyaret edilen mekanlar haline geldi" dedi.

  • Normal vatandaşın kullandığı 'Müze Kart' 60 lira olduğunu ve bu kartı alan vatandaşların 1 yılda birden fazla Galata Kulesi'ni ziyaret edebileceğini belirten Yılmaz, "Vatandaş daha önce sadece 1 sefere 30 lira veriyordu ve sadece Galata Kulesi'ni ziyaret edebiliyordu" dedi.

"BU KARTLARI SADECE TÜRK VATANDAŞLARI ALIYOR"

"Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı bütün müzeleri, Müze Kart ile her Türk vatandaşının 1 yıl boyunca birden fazla ziyaret etme imkanına sahip olduğunu belirten Yılmaz, "Bakanlığımızın uygulaması sadece bu değil ikinci kart gençlere yönelik bir uygulama. Üniversite öğrencileri 'Müze kart akademiyi' alacak, bunu fiyatı sadece 30 lira. 30 lira ödeyen ve bu kartı alan bir üniversite öğrencisi arkadaşım Galata Kulesi'ni gelip birden fazla ziyaret edebilecek" dedi.

  • Yılmaz, 18 yaş ve altı, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların yine müzeleri ücretsiz ziyaret edebileceğini belirtti. Galata Kulesi'ne girmek için kuyrukta bekleyen Batuhan Öztürk, "Fiyatlar aşırı pahalı. Öğrenci olduğumuz için, Müze Kart çıkardık. Öğrencilere 30 lira" dedi.

Ziyarete gelen bir kişi de, "Önceden 30 liraymış fiyatlar, şimdi 100 liraya çıkmış, pahalı buluyorum açıkçası. Benim de 'Müze Kart'ım var, onunla gireceğim" diye konuştu.

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