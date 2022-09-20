Gündem Fransada imam unvanı ile LGBT dayatmasına hizmet eden Mohamed Zahed Türkiyeye davet edildi
İSTANBUL

Fransa'da 'imam' unvanı ile LGBT dayatmasına hizmet eden Mohamed Zahed Türkiye'ye davet edildi

Avrupa'da eşcinsel imam olarak tanınan Mohamed Zahed, Türkiye'ye davet edildi. Fransa'da 'İmam' unvanı ile LGBT dayatmasına hizmet eden Zahed, 'Brand week İstanbul' festivali kapsamında İstanbul'da konferans verecek. Eşcinselliğin lanetlendiği Kur'an'daki ayetleri reddederek LGBT propagandası yapan Zahed'in Türkiye'ye davet edilmesi tepki topladı. Festival sorumlularına çağrı yapan pek çok sosyal medya kullanıcısı, konferansın iptal edilmesini istedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransada imam unvanı ile LGBT dayatmasına hizmet eden Mohamed Zahed Türkiyeye davet edildi
Mohamed Zahed

Fransa'da faaliyetlerini sürdüren ve kendini 'eşcinsel imam' olarak tanımlayan Mohamed Zahed, Türkiye'ye geliyor. Avrupa'da LGBT propagandası yapan Mohamed Zahed, 'Brand week İstanbul' festivali kapsamında 7-11 Kasım tarihlerinde İstanbul'da konferans verecek.

EŞCİNSELLİK PROPAGANDASI TEPKİ TOPLADI

'İmam' ünvanı ile Avrupa’da birçok provokasyona imza atan Mohamed Zahed'in Türkiye’de planlanan etkinliğe davet edilmesi tepki topladı. 'Brand week İstanbul' festivali sorumlularına çağrı yapan pek çok sosyal medya kullanıcısı, konferansın iptal edilmesini istedi.

EKREM İMAMOĞLU’NUN EŞİ DE KONUŞMACI

Öte yandan konferansta, pedofili içerikli kitapları tanıtan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu da konuşmacı olarak yer alacak.

SAPKINLIĞI YAYMAK İÇİN DERNEK KURDU

Sözde imam Mohamed Zamed, eşcinselliğin lanetlendiği Kur'andaki ayetleri redderek eşcinsellik dayatmasına hizmet ediyor. Fransa'da yaşayan Zamed, LGBT ve feminist Müslüman topluluklarını barındırmak amacıyla LGBT Müslüman derneği HM2F'yi kurdu.

'Büyük Aile Yürüyüşü' LGBT dayatmasına geçit vermeyecek
OYNAT 01:36
'Büyük Aile Yürüyüşü' LGBT dayatmasına geçit vermeyecek
LGBT dayatmasına karşı 'Büyük Aile Yürüyüşü' adıyla buluşan aileler, eşcinsellik dayatmasına dur demek için İstanbul Saraçhane Parkı'nda bir araya geldi. Yürüyüşe çocuklarıyla beraber katılan vatandaşlar ve gençler görüşlerini ifade ederken emperyalist LGBT lobilerine karşı durulması gerektiğinin mesajını verdi.


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