Fransa'da 'imam' unvanı ile LGBT dayatmasına hizmet eden Mohamed Zahed Türkiye'ye davet edildi Avrupa'da eşcinsel imam olarak tanınan Mohamed Zahed, Türkiye'ye davet edildi. Fransa'da 'İmam' unvanı ile LGBT dayatmasına hizmet eden Zahed, 'Brand week İstanbul' festivali kapsamında İstanbul'da konferans verecek. Eşcinselliğin lanetlendiği Kur'an'daki ayetleri reddederek LGBT propagandası yapan Zahed'in Türkiye'ye davet edilmesi tepki topladı. Festival sorumlularına çağrı yapan pek çok sosyal medya kullanıcısı, konferansın iptal edilmesini istedi.

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