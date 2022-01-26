Gündem Gaziantep otogarı çökme riskine karşı yayalara kapatıldı
GAZİANTEP

Gaziantep otogarı çökme riskine karşı yayalara kapatıldı

Gaziantep'te üzerinde biriken kar kütlesi nedeniyle çökme riski bulunan şehirlerarası otobüs terminalinin kapalı alanı, yaya geçişlerine kapatıldı. Yolcuların dışarıdan peron kısmına geçtiği ve otobüs seferlerinin ise devam ettiği belirtildi. Görevliler de otogara gelenleri kapalı alana almayıp otobüslerin bulunduğu perona yönlendirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Gaziantep otogarı kapandı mı? Gaziantep otogarı ne zaman açılacak? Gaziantep otogarının kapalı alanı çökme riskine karşı yayalara kapatıldı
Gaziantep otogarının kapalı alanı çökme riskine karşı yayalara kapatıldı.

Gaziantep'te bir haftadır aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle otogarın çatısına yoğun kar birikti. Üzerindeki kar kütlesinin tehlike oluşturacağı gerekçesiyle otogar yönetimi, kapalı alanı tedbiren vatandaşların geçişine kapattı. Otobüs seferleri sürerken, kapalı alanda sık sık anonslar yapıldı, halk perona dışarıdan alındı.

"Tedbir amaçlı boşalttık"

Otogar sorumlusu Hakan Savcı, otogarda otobüs seferlerinin sürdüğünü ve çatıdaki çalışmaların da devam ettiğini belirterek, "Bir haftadır yağan yoğun kar dolayısıyla önlem amaçlı otogarın kapalı alanına girişleri durdurduk. Çatılarımızın üzerinde yoğun kar var ve tehlike oluşturmasının önüne geçmeye çalışıyoruz.

Bu bir tedbirdir. Tehlike arz eden bir durum söz konusu değil. Yolcularımızı kapalı alandan değil, dış tarafta peronlar kısmından alıp yolcu ediyoruz. Şu anda bir çökme yok, ancak bir haftadır yağan karlar otogarın çatısının üzerinde kaldı. Erime olmadığı için yoğun bir yük söz konusu. Denetimler yapıldı ve otogarın içerisine ısı verilerek çatıdaki karları eritme yöntemine başvurduk" diye konuştu.

Gaziantep'te kar esareti: 50 santimetreyi aşınca hayat durma noktasına geldi
FOTOĞRAF 23
Title
Gaziantep'te dün öğle saatlerinde etkisini arttıran ve kesintisiz devam eden kar yağışı, tipi ile birlikte etkili oldu.
Title
Kentte dün akşam saatlerinde mesai bitiminde yollar tamamen kilitlendi. Yolları kapatan kar nedeniyle yolcu otobüsleri, minibüsleri ve tramvaylarında aralarında bulunduğu binlerce araç yollarda kaldı.
Title
Araçlarda bulunan on binlerce kişi ise çok kısa mesafelere bile araçlarla yaptıkları saatler süren yolculuğun ardından yine saatlerce yol yürüyerek, gidecekleri yere ulaşabildi.
Title
Gaziantep'te etkili olan kar yağışı nedeniyle il dışına araç çıkışı durduruldu. Vali Davut Gül, yazılı açıklamasında, kentte yoğun kar yağışının devam ettiğini bildirdi.
Title
İlerleyen saatlerde don ve buzlanma olabileceğine dikkati çeken Gül, \"Lütfen mecbur kalmadıkça özel araçlarınızla trafiğe çıkmayın. Trafiğe çıkan araçların da mutlaka kar lastiği gibi ekipmanlarının olmasına dikkat edelim. Gaziantep 112 kriz merkezinde süreci takip ediyoruz. Kamyon gibi araçların kayması sonucu yollarımız kapalı. Karayolları kayan araçları kaldırmak için çalışma yapıyor. Şehir dışına araçların gidişi durduruldu. Konaklamak isteyenleri anlaşmalı otellerimizde misafir ediyoruz.\" ifadelerini kullandı.
Title
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de AA'ya yaptığı açıklamada, dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışının akşam saatlerinde etkisini artırdığını söyledi.
Title
Hava sıcaklıklarının eksi 3 derece olarak ölçüldüğünü aktaran Şahin, şöyle konuştu: \"51 santimetre kar yağışı. Tüm teknik ekibimizle yaklaşık 160 iş makinesi, 600 personelle sahada yaşanan tıkanmaları çözmek için gayret gösteriyoruz. İnşallah şu anda sıkışık olan bölgelerin büyük bölümü açıldı. Onkoloji ve Kuzeyşehir kısmı rahatladı, havalimanı yolu açık. Abdulkadir Yüksel Bulvarı da rahatladı. Sıkıntı şu an için 2 tane tır burada devrildiği için D400 yolunda. İlgili mercilerle yolun açılması için görüştük. Üniversite bölgesinde de tıkanma var. Amacımız sabah halkımız uyandığında, işe gitmek istediğinde rahat etsin. Şu an yaşanan sorunlar, sabah yaşanmasın istiyoruz. Tüm ekip olarak çabamız bu, bu amaçla sabaha kadar çalışacağız.\"
Title
Gaziantep Valisi Davut Gül, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda mahsur kalan 2 bin kişinin kurtarıldığını bildirdi.
Title
Vali Gül, yaptığı açıklamada, dün geceden beri otoyolun kapalı olduğunu hatırlattı.
Title
Hasta ve tedaviye ihtiyacı olan vatandaşların kurtarılmasında ekiplerin öncelikli olarak görev yaptığını anlatan Gül, \"Otoyol kapalı. Acil hasta olanları buna benzer tedavi ihtiyacı olanları, sağlık görevlileri merkezlere ulaştırıyor. Yani tedaviye ihtiyacı olup da sağlık merkezine ulaşamayan kimse yok.\" dedi.
Title
Gece boyunca otoyoldaki 7 bin kişiye kumanya dağıtıldığını dile getiren Gül, şöyle konuştu:
Title
\"Kar kalınlığı 45-50 santimetre. Otoyoldaki temel neden tır kazaları. Ekiplerimiz kazaya karışan tırları tek tek çekmeye çalışıyor. Karayollarının yanı sıra tüm kamu kurumlarının yanı sıra da özel sektörden temin ettiğimiz iş makineleri çalışmalarını sürdürüyor. Yer yer tipi de var. Bu da çalışma şartlarını daha da zorlaştırıyor. Gündüz gözüyle biraz daha rahat hareket edilir diye düşünüyoruz. Şu an için otoyoldaki 2 bin kişi kurtarıldı.\"
Title
Vali Gül, vatandaşları araç kullanmamaya davet ederek, yollarda oluşacak araç trafiğinin ekiplerin çalışmasını daha da zorlaştırdığını sözlerine ekledi.
Title
Yoğun kar nedeniyle Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı da ertelendi.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Gaziantep'te kar esareti: 50 santimetreyi aşınca hayat durma noktasına geldi
Gaziantep'te dün başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini iyice artırdı. Kar ve tipi nedeniyle vatandaşlar araçlarda ve yollarda mahsur kaldı. Gaziantep Valiliği, 50 santimetreyi aşan kar dolayısıyla il dışına araç çıkışının durdurulduğunu açıklarken, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda mahsur kalan iki bin kişi ise kurtarıldı. İlde dün akşam oynanması planlanan Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı da kar nedeniyle ertelendi.

Karayolları Genel Müdürlüğü açıkladı: İşte kar nedeniyle kapalı olan 14 karayolu
FOTOĞRAF 15
Title
Karayolları Genel Müdürlüğü, bugün saat 10.00 itibariyle kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılan yolların listesini yayımladı.
Title
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun TIR trafiğine kapalı olduğu, otoyolun Bahçe-Nurdağı-Gaziantep arasının ise araç trafiğine tamamen kapatıldığı belirtilerek, şöyle denildi:
Title
Konya Seydişehir-Antalya Akseki Yolu (Alacabel Mevkii) ulaşıma kapatılmıştır.
Title
Konya'yı Ankara, Beyşehir, Seydişehir, Ladik, Obruk ve Karapınar'a bağlayan yollar ulaşıma kapatılmıştır.
Title
Kayseri-Malatya yolu ulaşıma kapatılmıştır.
Title
Pınarbaşı-Gürün Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
Title
Sivas-Erzincan Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
Title
Kangal-Divriği-Arapgir yolu ulaşıma kapatılmıştır.
Title
Zara-Refahiye yolu ulaşıma kapatılmıştır.
Title
Kahramanmaraş-Göksun yolu TIR trafiğine kapatılmıştır.
Title
Taşkent-Sarıveliler yolu ulaşıma kapatılmıştır.
Title
Akşehir-Isparta yolu ulaşıma kapatılmıştır.
Title
Kağızman-Ağrı yolu ulaşıma kapatılmıştır.
Title
Bursa-Bilecik yolu TIR trafiğine kapatılmıştır.
Title
Akçakoca-Düzce yolu Kabalak Mevkii TIR trafiğine kapatılmıştır.
Karayolları Genel Müdürlüğü açıkladı: İşte kar nedeniyle kapalı olan 14 karayolu
Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar ve tipi hayatı olumsuz etkilerken ulaşımda da aksamalara yol açıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü, kar yağışı nedeniyle aralarında Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun da bulunduğu bazı bölgelerde yolların ulaşıma kapatıldığını duyurdu.
11 metre uzunluğunda

11 metre uzunluğunda

​Yapımı 6 saat sürdü: Görenler dönüp bir daha bakıyor.
Kar ve fırtınadan sonra ortaya çıktılar

Kar ve fırtınadan sonra ortaya çıktılar

İstanbul Boğazı'nda kaydedildi: Yüzlercesi aynı anda görüntülendi.
Bir tiyatro da DEVAdan: Durumumuz kötü diyen kadının Marmariste orman içinde apartı varmış

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İBB'ye karla mücadele tepkisi.

​Bilim insanları erken tanı için formül geliştirdi.

Sarı'nın yavruları için seferberlik

Sarı'nın yavruları için seferberlik

​Görmek için benzin istasyonunun camında bekliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.