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Gaziantep'te feci kaza! Beton mikseri yolcu minibüsünü biçti: 9 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde beton mikseri ile minibüsün çarpıştığı kazada ölü sayısı 9'a çıktı. Hayatını kaybedenlerden 4'ünün öğrenci olduğu belirtildi. Öte yandan 10 yaralıdan 2'sinin taburcu olduğu, diğerlerinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

13:45 - 6/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 17:57 - 6/05/2024 Pazartesi
Yolcu taşıyan minibüs ile tır çarpıştı.
Yolcu taşıyan minibüs ile tır çarpıştı.

İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen bir minibüsle beton mikseri çarpıştı.

Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, olay yerine seyir halinde olduklarını belirterek,
"Şu an için elimize ulaşan bilgiye göre kazada 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 11 yaralımız var."
diye konuştu.

Yaralı yolculardan Zeynep Gök de kazanın okuldan çıkıp eve giderken meydana geldiğini belirterek, "Yolda ilerlerken karşı şeritten tır, çok hızlı geldi ve bize çarptı. Kazanın etkisiyle de birkaç kere takla attık. Serviste kaç kişi olduğumuzu hatırlamıyorum ama koltuklar doluydu." ifadelerini kullandı.

Ölü sayısı 9'a çıktı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde beton mikseri ile minibüsün çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı. Ölenlerden 4'ünün öğrenci olduğu belirtildi. Bu arada 10 yaralıdan 2'sinin taburcu olduğu, diğerlerinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kazada ölenlerin kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.


#Gaziantep
#İslahiye
#Kaza
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