Gazze için Galata'ya

Yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü, Gazze için yükselen vicdan sesine sahne olacak. Milli İrade Platformu öncülüğünde yarın düzenlenecek yürüyüşle, dünyanın gözü bir kez daha Filistin’de yaşanan insanlık dramına çevrilecek. Yürüyüşe ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci, yeni yılın ilk gününde yapılacak bu eylemin, insanlığın ortak vicdanına güçlü bir mesaj vereceğini söyledi. Galata Köprüsü’nde düzenlenecek Filistin yürüyüşüne tüm vatandaşları davet eden Beşinci, köprünün bu anlamlı günde sembolik bir anlam taşıdığını vurgulayarak, “Bizler için Galata Köprüsü, inşallah vicdan kürsüsüne dönüşüyor, köprü olmaktan öteye geçiyor” dedi.

İbrahim Beşinci

SABAH NAMAZI SONRASI BAŞLAYACAK

Milli İrade Platformu tarafından Filistin’deki katliama “dur” demek amacıyla gerçekleştirilecek yürüyüşe ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Beşinci, 1 Ocak sabahına şehitler için dualarla başlayacaklarını aktardı. Beşinci, Ayasofya, Sultanahmet, Taksim, Yeni Cami, Süleymaniye ve Fatih camilerinde sabah namazlarının eda edileceğini, ardından kortejler halinde Galata Köprüsü’ne yürüneceğini söyledi. Köprüde Filistin’in sesi olmak için bir araya geleceklerini dile getiren Beşinci, yürüyüş sırasında konuşmalar, ilahiler ve çeşitli etkinliklerin yer alacağını kaydetti. Bu çağrının bir etkinlik değil, bir şahitlik çağrısı olduğunun altını çizen Beşinci, “Bu bir vicdan çağrısıdır. Vicdan ve merhamet sahibi tüm vatandaşlarımızı bu anlamlı eyleme bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

DÜNYADAKİ EYLEMLERİ HAREKETE GEÇİRECEK

Gazze’de yaşananlara da değinen Beşinci, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail saldırılarında 70 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiğini, yüz binlerce ton bombanın Gazze’ye atıldığını hatırlattı. İsrail’in ateşkes sürecine uymadığını vurgulayan Beşinci, sessizliğe, çifte standartlı açıklamalara ve etkisiz kınamalara karşı başkaldırdıklarını söyledi. Galata Köprüsü’ndeki eylemin yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleşeceğini belirten Beşinci, spor kulüplerinin de çağrıya destek verdiğini ifade ederek, Filistin meselesinin din, dil ve ırk fark etmeksizin insani bir konu olduğunu dile getirdi. Bu yürüyüşle birlikte dünyada yeni bir kamuoyu baskısının oluşacağını belirten Beşinci, “Orada bulunacağımız birkaç saatle beraber, katil İsrail yeniden ciddi bir kamuoyu baskısı hissedecek. Bu eylem, dünyadaki benzer eylemleri de tetikleyecek” diye konuştu.







