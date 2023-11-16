Gazze'den getirilen hastalar kendilerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti: İnşallah bir gün Kudüs'e gelirsiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'den Ankara'ya getirilen hastaları ziyaret etmek üzere Bilkent Şehir Hastanesi'ne geldi.
Hastaların tedavi gördüğü Onkoloji Hastanesine gelen Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ercan Yeni ile doktorlar eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanser hastalarından 17 yaşındaki Mahmud Kadir İbrahim Ebu Neda'yı ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Neda, Filistin'in çok zor bir dönemden geçtiğini, Gazze'de yaşama ümitlerinin kalmadığını belirterek, bütün gelecek planlarının Gazze ile beraber yıkıldığını söyledi.
Gazze'deki Türk Hastanesinin saldırı sonucu yıkıldığını, Gazze'den apar topar ayrılmak zorunda kaldıklarını anlatan Neda, İsrail'in saldırılarında kız kardeşinin de hayatını kaybettiğini ifade etti.
Neda, cep telefonundan Türkiye'den bir şef ile yemek yaptıkları anlara ilişkin fotoğrafı da gösterdi.
"İnşallah bir gün Kudüs'e gelirsiniz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer hastaları da ziyaret edip "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'de hastalar için ne gerekiyorsa yapılacağını ifade etti.