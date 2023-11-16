Gazze'den getirilen hastalar kendilerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti: İnşallah bir gün Kudüs'e gelirsiniz

"Bombardıman altında hastaneye gidip kürüme devam etmek istedim. Doktor, 'Eğer gelmezsen bu, senin için hiç iyi olmayacak' demişti. Rabb'im sizi korusun inşallah. Tüm halklara lider ve onur kaynağı olarak Rabb'im sizleri baki etsin."