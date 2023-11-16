Kanser hastaları Türkiye’ye getiriliyor

Gazzeli 27 kanser hastasının tedavisi Türkiye’de sürdürülecek. Kanser tedavilerinin devamlılığını sağlamak amacıyla Gazze’den Türkiye’ye getirilecek 27 hasta ve 13 refakatçisini taşıyan Cumhurbaşkanlığı uçağı ve askeri uçak, Mısır’ın El-Ariş Havalimanı’ndan dün gece saatlerinde Ankara’ya yola çıktı. Hastalar, dün akşam saatlerinde Refah Sınır Kapısı’ndan Mısır’ın El-Ariş kentine giriş yaptı. Aralarında uzman doktor, hemşire ve anestezi uzmanı bulunan refakatçi 9 kişilik sağlık ekibi, hastaları El-Ariş Havalimanı’nda teslim aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, burada hastalarla ilgilenerek durumları hakkında bilgi aldı. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından hastaları taşıyan uçak, Mısır saati ile 22.00 sıralarında El-Ariş Havalimanı’ndan Ankara’ya yola çıktı. Hastaların, Ankara’daki hastanelerde tedavi edilmesi planlanıyor.

Hastaların Türkiye’ye getirilmesi Bakan Koca’nın günlerdir yürüttüğü ‘sağlık diplomasisi’yle sağlandı. Türkiye-Mısır-İsrail arasında koordinasyon ekibi kuran Koca, dün sabah önce Mısır’ın başkenti Kahire’ye ardından da el-Ariş kentine gitti. Koca, burada Mısırlı mevkidaşı Halid Abdulgaffar ile görüştü. Koca, el-Ariş Havalimanında yaptığı basın açıklamasında da “Bizim arzumuz, savaşın bir an önce bitmesi ve tedaviye ihtiyacı olanlara bu yardımların ulaşılabilir olması. Bunun için Türkiye her türlü yardımı yapmaya hazır” ifadelerini kullandı. Koca, ayrıca Türkiye’nin Refah Sınır Kapısı yakınında bir sahra hastanesi kurmayı planladığını kaydetti.