Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Geçtiğimiz yıl Türkiye'de 197 bin aranan yakalandı: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

Geçtiğimiz yıl Türkiye'de 197 bin aranan yakalandı: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

09:2313/02/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Bakan Yerlikaya X hesabından duyurdu.
Bakan Yerlikaya X hesabından duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçen yıl haklarında yakalama kararı bulunan 197 bin 940 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2024'te mahkemelerce yakalama kararı verilen ve aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 yıldır aranan 195 bin 790, 5-10 yıldır aranan 1249, 10 yıl ve üzeri 901 olmak üzere toplam 197 bin 940 şüphelinin yakalandığını belirtti.

59 aranma kaydı vardı

Karabük'te 10 yıldır aranan ve hakkında 59 aranma kaydı bulunan A.E'nin de geçen hafta yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, Karabük İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda dolandırıcılık ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından aranan şüphelinin yakalandığını kaydetti. JASAT ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, hapis kararıyla arananlar için her il ve ilçede özel ekipler kurulduğunu belirterek,
"Hapis araması olan ve adaletten kaçmaya çalışanların, ellerini kollarını sallayarak sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyiz."
ifadesini kullandı.

#İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
#Yakalama Kararı
#operasyon

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Berat gecesi önemi ve fazileti: Bağışlanmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsat