Geçtiğimiz yıl Türkiye'de 197 bin aranan yakalandı: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

Karabük'te 10 yıldır aranan ve hakkında 59 aranma kaydı bulunan A.E'nin de geçen hafta yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, Karabük İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda dolandırıcılık ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından aranan şüphelinin yakalandığını kaydetti. JASAT ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, hapis kararıyla arananlar için her il ve ilçede özel ekipler kurulduğunu belirterek,

"Hapis araması olan ve adaletten kaçmaya çalışanların, ellerini kollarını sallayarak sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyiz."