Geleceğe yön verecek kongre

AK Parti'nin 8'inci Olağan Büyük Kongresi bugün toplanacak. Kongrede partinin yeni yönetimi belli olacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, büyük kongrede yeni döneme ilişkin mesajlar verecek. Ankara Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak kongrede AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, divan başkanlığı yapacak.

Kongrede, seçilmiş ve doğal 1607 delege oy kullanacak. Bu çerçevede 75 asil, 35 yedek üyeden oluşan yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) seçilecek. Ayrıca 3 asil ve 2 yedek üyeden oluşan Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, 15 asil ve 4 yedek üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu ile 5 asil ve 2 yedek üyeden oluşan Siyasi Erdem ve Etik Kurulu belirlenecek. Parti yönetiminde yüzde 50'nin üzerinde değişim bekleniyor. Bunun yanında genel merkezin mevcut şeması da değiştirilecek.

Tüzük çalışmalarını tamamlayan parti kurmayları, genel başkan yardımcılıklarına 3 yeni başkanlık daha eklemeyi planlıyor. Erdoğan'ın onay vermesi halinde bu yeni başkanlıkların “Kültür”, “Sağlık” ve “Türk Devletleri/Dünyası İle İlişkiler” genel başkan yardımcılıkları olması bekleniyor. Böylelikle mevcut 19 olan genel başkan yardımcılığı 22'ye çıkacak.

MANİFESTO NİTELİĞİNDE KONUŞMA

Kongrenin hazırlık süreci tamamlandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ ile Genel Sekreter Fatih Şahin, Ankara Spor Salonu'nda açıklama yaptı. Başladıkları maratonun finalini bugün yapacaklarını belirten Kandemir, kongrenin sadece AK Parti ve Türk siyaseti açısından değil dünya demokrasisi için de örnek teşkil eden bir süreç içerisinde tamamlanacağını ve 100 binin üzerinde katılım beklediklerini vurguladı. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kongredeki konuşmasının 3 ana başlık altında gerçekleşeceği bilgisini veren Kandemir, “23 senenin muhasebesini yapacağız AK Parti olarak. Milletimizin, toplumun farklı kesimlerinin beklentilerine uygun mesajları vereceğimiz bir başlığımız olacak. Tabii ki en önemlisi, dünya siyasetine dair, Türkiye'nin bu yüzyılı nerede okuduğunu, Türkiye'yi nereye taşıyacağının mesajlarını vereceği bir manifesto niteliğinde konuşmayla inşallah buluşmuş olacağız” ifadesini kullandı.

TÜRKİYE YÜZYILI’NA 17 BAŞLIK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da “Umudun, İcraatın, Geleceğin Adı AK Parti” konseptiyle sürdürülen kampanya sürecine değindi. Dağ, “Türkiye Yüzyılı'nda bulunan başlıklarla 'istikbal, istikrar, güç, şefkat, verimlilik' bunların hepsini bir arada tutup 'Adında AK Işığında İstikbal', 'Adında AK Işığında İstikrar', 'Adında AK Işığında Barış' bunun gibi çoklama şekilde hem önceki konseptimizin devamı hem de Türkiye Yüzyılı'ndaki 17 başlığımızı ortaya koyarak, ikisini cem ederek inşallah Türkiye Yüzyılı'nda AK Parti'nin iddiasını ortaya koyacak bir ana tema belirledik” diye konuştu. Kongrede 3 yeni müziğin kamuoyu ile paylaşılacağını, partilileri etkili sahne performansları ve tanıtım filmleriyle buluşturacaklarını kaydeden Dağ, asıl vurucu konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması olacağına dikkat çekti.

ÇEŞİTLİLİĞİ YANSITAN MİSAFİR PROFİLİ

Parti kurucuları, önceki dönem milletvekilleri, bakanlar ve önceki dönemlerde görev yapan partililerin de kongreye katılacağını söyleyen AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ise şunları kaydetti: “Türkiye'nin bütün zenginliğini, çeşitliliğini yansıtan bir misafir profilimizin olduğunu ifade edebiliriz. Türkiye'nin tüm zenginliklerini burada hep birlikte görmüş olacağız.”

400 BİN DELEGEYE YAPAY ZEKA DESTEKLİ SORU

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı öncülüğündeki kongre çalışmaları kapsamında, ilçe kongreleri tamamlanan illerde “Ortak Akıl Toplantıları” düzenlendi. İlçelerdeki 400 bin delege ile Büyük Kongre delegelerine, parti siyasetine dair sorular yöneltildi. Delegelerin verdiği yanıtlar, yapay zeka desteğiyle yorumlandı. Alınan yanıtlarla ortaya çıkacak anahtar kelimelerin, AK Parti'nin yeni dönem yol haritasının şekillenmesine katkı sağlayacağı öğrenildi.

SON KONGRE 1,5 YIL ÖNCE TOPLANDI

14 Mayıs seçimlerinden birinci çıkan AK Parti, en son 7 Ekim 2023'te 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi'ni gerçekleştirdi. Kongrede, Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden genel başkan seçildi. Olağanüstü Büyük Kongre'de, mevcut Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinden 49'u yeni MKYK'de yer almazken, 26 isim ise yerini korudu. MKYK listelerine 18 kadın, 57 erkek girdi.







