Gezi davasında beraat kararı veren hakimler hakkında inceleme başlatıldı

Teknoloji

Sosyal medyada vatandaş gazeteciliği

Telefondan çekilen görüntüleri basın kuruluşları ile paylaşma olarak da bilinen ‘vatandaş gazeteciliği’ özellikle sosyal medyanın yeni ilgi alanı oldu. Hem gelir hem de popülerlik isteyen hemen herkes, sokaktan ilginç bir görüntü yakalama derdinde. Gündemi belirleyecek ve kimsede olmayan bir fotoğraf sayesinde 5 bin lirayı bulan gelir elde edebilirsiniz.