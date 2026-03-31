Gıda taşıma görünümlü minibüste yakalandılar: 10 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek

Artvin'de 10 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehir merkezinde durdurulan bir minibüste arama yapıldı.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişi de göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlemlerin devam ettiği öğrenildi.