Gündem Girdiği çamaşır makinesinde yaşamını yitiren Mert toprağa verildi
KASTAMONU

Girdiği çamaşır makinesinde yaşamını yitiren Mert toprağa verildi

Kastamonu'nun Araç ilçesinde girdiği çamaşır makinesinin çalıştırılması sonrası ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden beş yaşındaki Mert Erdoğan toprağa verildi.

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Haber Merkezi DHA
Girdiği çamaşır makinesinde yaşamını yitiren Mert toprağa verildi
Mert Erdoğan

Olay, dün akşam saatlerine doğru Araç ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde yaşandı. Nuran-Murat Erdoğan çiftinin 4 çocuğundan biri olan Mert, iddiaya göre kapağı açık olan çamaşır makinesinin içerisine girdi.

ANNE MAKİNEYİ ÇALIŞTIRDI

Anne Nuran Erdoğan, bir süre sonra çamaşır makinesini çalıştırdı. Daha sonra oğlunun çamaşır makinesinin içinde olduğunu fark eden anne Nuran Erdoğan, makineyi durdurarak Mert'i çıkardı.

HASTANEYE KALDIRILAN MERT KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Mert Erdoğan, eve çağrılan ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINAN ANNE SERBEST BIRAKILDI

Mert Erdoğan, bugün kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Olaydan sonra gözaltına alınan anne Nuran Erdoğan serbest bırakıldı.

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