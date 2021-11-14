Kahreden ölüm: Beş yaşındaki çocuk annesinin çalıştırdığı çamaşır makinesinde can verdi

Yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 yaşındaki Mert, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Kastamonu’nun Araç ilçesi Çay Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki Mert E., evde oyun oynadığı sırada çamaşır makinesinin içine girerek çamaşırların arasına saklandı.

Bu sırada küçük Mert’in annesi Nuran E., çocuğunun içine saklandığından haberi olmadan çamaşırların yıkanması için çamaşır makinesini çalıştırdı. Bir süre sonra gelen seslerden şüphelenen anne, makinenin yanına gitti. Annesi, durdurduğu makinenin kapağını açınca küçük Mert ile karşılaştı.

Makineden yaralı bir şekilde annesi tarafından çıkartılan Mert, Araç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Makineden yaralı bir şekilde annesi tarafından çıkartılan Mert, Araç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İlk müdahalesinin ardından küçük çocuk, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 yaşındaki Mert, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, küçük Mert’in cenazesi ise morga kaldırıldı.

Olayın ardından Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, küçük Mert’in cenazesi ise morga kaldırıldı.

FOTOĞRAF 7 Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde rutin devriye görevi ifa eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphe üzerine 35 TK 077 plakalı Peugeot marka otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Araç sürücüsünün ihtara uymaması üzerine polis ve sürücü arasında kovalamaca başladı. Yaklaşık 20 dakika süren kovalamaca sonucu sürücü Paşacık Mahallesinde yakalandı. Araçtan indirilen sürücü Mefayir A. (45) karşısında basın mensuplarını görünce bu kez de uzaklaşarak kameramanlardan kaçmak istedi. Şahsı kaçmaması için tutan polis memurları sürücüyü kaçmaması için polis aracına bindirdi. Olay yerine gelen Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerinin sürücüye yaptığı alkol muayenesinde sürücü 1.62 promil alkollü çıktı. Sürücü sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürülürken, alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL para cezası kesilerek ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Araç ise olay yerine gelen bir yakınına teslim edildi. Önce polisten yakalanınca da gazetecilerden kaçmak istedi Aksaray'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanırken, araçtan indirilen sürücü bu kez de kendini görüntüleyen basın mensuplarından kaçmak istedi.

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