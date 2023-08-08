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Göçmenleri taklit siteyle dolandıranlara 90 yıl hapis

Yabancı uyruklu kişiler, oturma ve çalışma izinlerini uzatmak isterken Göç İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinin benzerini kuran dolandırıcılar tarafından tuzağa düşürüldü. Mağdurların şikayeti üzerine açılan davada 2 kişi 90’ar yıl, 6 kişi ise 3 yıl 9’ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Abdullah Sarica
04:00 . 8/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Oturma ve çalışma izinlerini uzatmak isteyen yabancı uyruklular, dolandırıcıların ağına düştü. Sinan G. ve eşi Pınar G., Göç İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesine benzer bir site kurdu. Arama motorundan reklam basan çift, bu sayede sitenin ilk sıralarda çıkmasını sağladı. Göç İdaresi’yle ilgili hizmet bilgilerini görünce resmi kuruma ait siteye girdiklerini sanan yabancı uyruklular, randevu talebi için açılan sayfaya kimlik, adres ve pasaport bilgilerini girdi. Bu kişilerle irtibata geçen dolandırıcılar, ücret yatırmaları halinde randevunun onaylanacağını söyledi. Onlar da dolandırıcıların verdiği banka hesabına para yatırdı.

BANKA HESAPLARA TEDBİR KOYMUŞ

Belirtilen tarihte Göç İdaresi’ne giden yabancı uyruklular randevu için ücret alınmadığını öğrenince dolandırıldığını anladı. Savcılık şikayet üzerine soruşturma başlattı. Dolandırıcılık şikayeti nedeniyle bankaların şüphelilere ait hesaplara tedbir koyduğu, şebekenin başka şirketler açıp faaliyetine devam ettiği ortaya çıktı. Türk vatandaşlarına vize için yol gösterdiklerini, Türkiye’deki yabancılara da Göç İdaresi’ndeki işlemleri için danışmanlık hizmeti verdiklerini savunan Sinan G. ile eşi Pınar G. “dolandırıcılık” ve “kişisel verileri ele geçirmek” suçundan 90’ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. 6 şüpheli ise 3 yıl 9’ar ay hapse mahkum edildi.



#Operasyon
#Göç İdaresi Başkanlığı
#Ceza
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