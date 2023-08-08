Göçmenleri taklit siteyle dolandıranlara 90 yıl hapis

Oturma ve çalışma izinlerini uzatmak isteyen yabancı uyruklular, dolandırıcıların ağına düştü. Sinan G. ve eşi Pınar G., Göç İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesine benzer bir site kurdu. Arama motorundan reklam basan çift, bu sayede sitenin ilk sıralarda çıkmasını sağladı. Göç İdaresi’yle ilgili hizmet bilgilerini görünce resmi kuruma ait siteye girdiklerini sanan yabancı uyruklular, randevu talebi için açılan sayfaya kimlik, adres ve pasaport bilgilerini girdi. Bu kişilerle irtibata geçen dolandırıcılar, ücret yatırmaları halinde randevunun onaylanacağını söyledi. Onlar da dolandırıcıların verdiği banka hesabına para yatırdı.