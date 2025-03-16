Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Gökyüzüne SOLOTÜRK imzası: 18 Mart etkinlikleri öncesi İzmit'te keşif uçuşu yaptı

Gökyüzüne SOLOTÜRK imzası: 18 Mart etkinlikleri öncesi İzmit'te keşif uçuşu yaptı

12:3516/03/2025, الأحد
AA
Sonraki haber
SOLOTÜRK, 18 Mart etkinlikleri öncesinde İzmit'te keşif uçuşu yaptı
SOLOTÜRK, 18 Mart etkinlikleri öncesinde İzmit'te keşif uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Kocaeli'de 18 Mart'ta düzenlenecek "Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi" etkinlikleri öncesinde keşif uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Kocaeli'de düzenlenecek "Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi" etkinlikleri öncesinde keşif uçuşu gerçekleştirdi.


İzmit ilçesinde 18 Mart'ta yapılacak etkinlikler kapsamında görev alacak Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SOLOTÜRK ekibi, keşif uçuşu yaptı.


İlçe halkı, İzmit Körfezi üzerindeki uçuşu Sekapark alanından izledi.



#SOLOTÜRK
#18 Mart
#İzmi
#keşif uçuşu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var, hangi kanalda? 16 Mart 2025 Pazar maç programı