Gözler Kızılcahamam'da: Erdoğan'ın tarihi konuşmasına dakikalar kaldı

AK Parti'de gelenekselleşen Kızılcahamam kampının 32'ncisi dün başlarken gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yapacağı açılış konuşmasında olacak.
AK Parti’de kritik hafta başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın terör örgütünün silah bırakma kararının sahadaki uygulaması ve sürecin yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşacağı saat belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 10.00’da kamuoyuna açıklamalarda bulunacak.
"Tarihi bir konuşma olacak"
Tema belirlendi
AK Parti'de bu yıl 32'nci kez düzenlenen kamp programı pazar gününe kadar devam edecek. Milletvekilleri, genel merkez yöneticileri ve parti kurulları bir araya gelecek.
Kamp, ‘Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik’ temasıyla düzenlenecek.
İç ve dış gelişmeler ile siyasetteki güncel konular ele alınacak.
Ayrıca bazı bakan ve parti yöneticileri de sunumlar yapacak.
Kampta AK Parti’nin yeni döneme ilişkin yol haritası konuşulacak.
3 yıllık seçimsiz dönem boyunca sahada yürütülecek çalışmalar planlanacak.