Gözler Kızılcahamam'da: Erdoğan'ın tarihi konuşmasına dakikalar kaldı

Partinin geleneksel Kızılcahamam kampı bu yıl daha da önem taşıyor. Gözler, Cumhurbaşkanı

Partinin geleneksel Kızılcahamam kampı bu yıl daha da önem taşıyor. Gözler, Cumhurbaşkanı

"Kapsamlı ve derinlikli bir konuşma olacak. Tarihi bir konuşma"

"Kapsamlı ve derinlikli bir konuşma olacak. Tarihi bir konuşma"

AK Parti'de bu yıl 32'nci kez düzenlenen kamp programı pazar gününe kadar devam edecek. Milletvekilleri, genel merkez yöneticileri ve parti kurulları bir araya gelecek.