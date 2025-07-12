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Gözler Kızılcahamam'da: Erdoğan'ın tarihi konuşmasına dakikalar kaldı

Gözler Kızılcahamam'da: Erdoğan'ın tarihi konuşmasına dakikalar kaldı

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
08:4112/07/2025, Cumartesi
G: 12/07/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Recep Tayyip Erdoğan.
Recep Tayyip Erdoğan.

AK Parti'de gelenekselleşen Kızılcahamam kampının 32'ncisi dün başlarken gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yapacağı açılış konuşmasında olacak.

AK Parti’de kritik hafta başladı.


Partinin geleneksel Kızılcahamam kampı bu yıl daha da önem taşıyor. Gözler, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
’ın yapacağı tarihi açılış konuşmasında olacak. Erdoğan, kampın açılışını yaparak yol haritasını netleştirecek.


Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verecek


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın terör örgütünün silah bırakma kararının sahadaki uygulaması ve sürecin yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor.


  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşacağı saat belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 10.00’da kamuoyuna açıklamalarda bulunacak.

"Tarihi bir konuşma olacak"


AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi AK Parti kampında yapması beklenen konuşması için
"Kapsamlı ve derinlikli bir konuşma olacak. Tarihi bir konuşma"
ifadelerini kullanmıştı.

Tema belirlendi


AK Parti'de bu yıl 32'nci kez düzenlenen kamp programı pazar gününe kadar devam edecek. Milletvekilleri, genel merkez yöneticileri ve parti kurulları bir araya gelecek.


Kamp, ‘Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik’ temasıyla düzenlenecek.


İç ve dış gelişmeler ile siyasetteki güncel konular ele alınacak.


Ayrıca bazı bakan ve parti yöneticileri de sunumlar yapacak.


Kampta AK Parti’nin yeni döneme ilişkin yol haritası konuşulacak.


3 yıllık seçimsiz dönem boyunca sahada yürütülecek çalışmalar planlanacak.



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