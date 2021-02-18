Gülistan cinayetinin azmettiricisi olan babanın 'PKK üyeliği' suçundan arandığı ortaya çıktı

Olay, 15 Şubat'ta akşam saatlerinde, Diyarbakır Adliyesi karşındaki Lise 4'üncü Sokak'ta meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Gülistan Şaylemez'e, arkasından gelen kardeşi Abdullah Şaylemez, tabancayla 5 el ateş etti.

Gülistan, kanlar içinde yere yığılırken, kardeşi Şaylemez de olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Gülistan Şaylemez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Abdullah Şaylemez, olaydan 3 saat sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şaylemez, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

OĞLU ALMANYA'DAN GELİP ÖLDÜRDÜ

Gülistan Şaylemez'in öldürülmesiyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, tutuklanan ve ablası Gülistan'ı öldürmek için Almanya'dan Diyarbakır'a geldiği belirlenen Abdullah Şaylemez, emniyet ve savcılık sorgusunda suçunu kabullendi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla soruşturmayı genişleten polis ekipleri, Gülistan'ın 6 ve 14 Şubat'ta babası Abdulvehap Şaylemez tarafından ölüm tehdidi aldığına yönelik yaptığı şikayetleri inceledi. Gülistan'ın şikayetleri ve katil zanlısı Abdullah Şaylemez'in ifadeleriyle baba Abdulvehap Şaylemez'in azmettirici olduğu belirlendi.

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'PKK ÜYELİĞİ' SUÇUNDAN YAKALAMA KARARI VARMIŞ

Kızı Gülistan'ın cinayetini azmettiren Abdulvehap Şaylemez'in soruşturmaya dahil olmasıyla hakkında adli araştırma yapıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Şaylemez ile ilgili yapılan inceleme sonucu 'terör örgütü PKK'ya üye olma' suçundan yakalama kararı olduğu ortaya çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hem 'terör örgütü PKK'ya üye olma' hem de 'kızının cinayetini azmettirme' suçundan aranan Şaylemez'in yakalanması için geniş çaplı operasyonu sürüyor.

ANNESİ ALMANYA'DAN GELİP CENAZEYİ ALACAK

Öte yandan kardeşi tarafından öldürülen Gülistan Şaylemez'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından morgda bekletiliyor. Almanya'da yaşayan annesinin, hastaneyi arayarak, cenazeyi kendisinin teslim alacağını söylediği öğrenildi. Gülistan'ın cenazesinin nereye defnedileceği, annesinin gelip teslim almasının ardından netleşecek.

GÜNDEM Diyarbakır'da sokak ortasında ablasını vurmuştu: Cinayetten sonra tutuklandı

FOTOĞRAF 11 Olay, dün akşam Diyarbakır Adliyesi'nin karşındaki Lise 4'üncü Sokak'ta meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Gülistan Şaylemez'e, arkasından yaklaşan kimliği belirsiz kişi, tabancayla 5 el ateş etti. Gülistan, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan da olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Gülistan Şaylemez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak, delil araması yaptı. Olayın ardından bölgeye gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çevredeki görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu ve güvenlik kamerası görüntüleri incelenmeye alındı. Görüntülerde, siyah bereli ve kapüşonlu kişinin kaçtığı görüldü. Güzergahlardaki kameraları dakikalarca izleyen ekipler, şüphelinin, Gülistan’ın erkek kardeşi Abdullah Şaylemez olduğunu belirledi. Polis, Şaylemez'i yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırma ve incelemeler sonucu Abdullah Şaylamez'in Bağlar ilçesinde saklandığını saptayan ekipler, adrese düzenledikleri operasyonla cinayetten 3 saat sonra olayda kullandığı silahla yakaladı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Abdullah Şaylamez, polis merkezine getirilerek, sorguya alındı. Şaylemez’in, ilk ifadesinde, ablası Gülistan'ı 'namus meselesi' nedeniyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Emniyetteki sorgusu süren Şaylemez'in işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan Gülistan'ın, 10 gün önce babası Abdülvehap Şaylemez ve akrabası A.S.'den şikayetçi olmak için Bağlar Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Aile İçi Şiddet Birimi'ne başvurduğu öğrenildi. Gülistan'ın 14 Şubat'ta ise Abdülvehap Şaylemez ve akrabası A.S. hakkında Sur Emniyet Müdürlüğü'nde şikayetiyle ilgili ek ifade verdiği belirlendi. Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması sürüyor. Diyarbakır'da sokak ortasında infaz: 'Namus meselesi' deyip ablasını katletti Diyarbakır'da dün akşam sokak ortasında öldürülen 37 yaşındaki Gülistan Şaylemez'in, kardeşi Abdullah Şaylemez (28) tarafından vurulduğu ortaya çıktı. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla cinayetten 3 saat sonra yakalanan Şaylemez'in, emniyetteki ilk ifadesinde, ablasını 'namus meselesi' yüzünden öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Gülistan Şaylemez'in, 10 gün önce babası Abdülvehap Şaylemez ve akrabası A.S.'den şikayetçi olduğu da ortaya çıktı. BiP'te paylaş

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