Gündem Diyarbakırda sokak ortasında ablasını vurmuştu Cinayetten sonra tutuklandı
DİYARBAKIR

Diyarbakır'da sokak ortasında ablasını vurmuştu: Cinayetten sonra tutuklandı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Gülistan Şaylemez'i, sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren kardeşi Abdullah Şaylemez, tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Gülistan Şaylemez, sokak ortasında kardeşi tarafından öldürülmüştü.
Gülistan Şaylemez, sokak ortasında kardeşi tarafından öldürülmüştü.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, önceki gün ablası Gülistan Şaylemez'i (37) sokak ortasında tabancayla vurarak, öldüren ve polis ekiplerince cinayetten 3 saat sonra yakalanan Abdullah Şaylemez (28), mahkemece tutuklandı.

Gülistan Şaylemez'i (37).
  • Olay, 15 Şubat'ta akşam saatlerinde, Diyarbakır Adliyesi karşındaki Lise 4'üncü Sokak'ta meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Gülistan Şaylemez'e, arkasından gelen kardeşi Abdullah Şaylemez, tabancayla 5 el ateş etti. Gülistan, kanlar içinde yere yığılırken, kardeşi Şaylemez de olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Gülistan Şaylemez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Abdullah Şaylemez, olaydan 3 saat sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şaylemez, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Öte yandan Abdullah Şaylemez'in, 11 Şubat'ta Almanya'dan İstanbul'a geldiği, önceki gün de Diyarbakır'a gittiği ortaya çıkmıştı. Gülistan Şaylemez'in 5 Şubat'ta polise verdiği ifadede, akrabaları olan Adil S.'nin kendisini Diyarbakır'da görüp, babası Abdülvehap Şaylemez’i arayarak, "Kızını Diyarbakır'da gördüm. Kötü yola düşmüş" dediği öğrenilmişti. Baba Abdülvehap Şaylemez'in bu telefon konuşmasının ardından oğlu Abdullah'ı arayarak Diyarbakır'a gelmesini istediği ortaya çıkmıştı.

Diyarbakır'da cinayet: Ablasını sokak ortasında öldürdü
GÜNDEM
Diyarbakır'da cinayet: Ablasını sokak ortasında öldürdü

Eskişehir'de korkunç cinayet: Anne ile baba 4 yaşındaki çocuklarıyla birlikte katledildi
GÜNDEM
Eskişehir'de korkunç cinayet: Anne ile baba 4 yaşındaki çocuklarıyla birlikte katledildi

Pınar Gültekin davasında cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın kardeşi sanık Mertcan Avcı tahliye edildi
GÜNDEM
Pınar Gültekin davasında cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın kardeşi sanık Mertcan Avcı tahliye edildi
Abone Ol Google News
İstanbulda kar hareketliliği

İstanbul'da kar hareketliliği

Sokaklardan tek tek toplayıp baraj çevresine topluyorlar.
Hakkınız ödenmez

Hakkınız ödenmez

​Karlı yolları aşarak koronavirüs aşısı yapıyorlar.
Eren Bülbüle selam olsun

​Ağrı Dağı'ndaki 'Eren-3 Operasyonu'ndan nefes kesen kareler.

ABD aşı uygulamasında sınıfta kaldı

ABD aşı uygulamasında sınıfta kaldı

90 yaşındaki kadın koronavirüs aşısı için kilometrelerce yürüdü.
Trafik yoğunluğu<br>yüzde 60'ı geçti

Trafik yoğunluğu
yüzde 60'ı geçti

​İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Onun hakkında<br>konuşmaktan yoruldum

Onun hakkında
konuşmaktan yoruldum

​ABD Başkanı Joe Biden sonunda isyan etti.
'Maçın adamı' seçildi

'Maçın adamı' seçildi

​Ozan Kabak, performansıyla izleyenleri kendine hayran bıraktı.
Yardım eden<br>tek ülke Türkiye

Yardım eden
tek ülke Türkiye

​ABD'li New York Times muhabirlerinden Türkiye'ye övgü.
Şanlıurfa'da feci kaza

Şanlıurfa'da feci kaza

​Yolcu otobüsü TIR'a çaptı, ölü ve yaralılar var.
Kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kar yağışı etkisini sürdürüyor

İDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Vaka rekoru Karadeniz’de

Vaka rekoru Karadeniz’de

​Bakan Koca, illere göre haftalık koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.
İş birliği tescillendi

İş birliği tescillendi

​Bahçeli ABD'nin, PKK ile kurduğu şaibeli iş birliğini kanıtladığını söyledi.

​Şehit fotoğrafları ve otopsi raporları ABD'ye tek tek gösterildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.