Eskişehir'de korkunç cinayet: Anne ile baba ​4 yaşındaki ​çocuklarıyla birlikte katledildi

Dünya

New York Times: Türkiye yerlerinden edilmiş milyonlarca sivili koruyan sahadaki tek uluslararası güç

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times’da yayımlanan yazıda, Türkiye’nin yaklaşık beş milyon yerinden edilmiş ve savunmasız sivili koruyan tek uluslararası güç olduğu ifadesine yer verildi. Yazıda, Esed rejiminin katliamları ile siviller arasında duran tek şeyin Türk askeri olduğu belirtilirken, "Türk ordusu, hattı tutmaya sadece niyetli değil, aynı zamanda muktedir olduğunu da gösterdi" denildi.