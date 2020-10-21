Diyarbakır'da cinayet: Ablasını sokak ortasında öldürdü

Diyarbakır'daki olay, öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesindeki Kooperatifler Mahallesi'ndeki Sanat Sokağı'nda meydana geldi.

Mustafa A.(21), iddiaya göre 3 yıldır eve gelmeyen ablası Merve ile buluşmak için Adıyaman'dan Diyarbakır'a geldi. Sanat Sokağı'nda ablası Merve ile görüşen Mustafa A.(24), tartışma sonrası yanında bulundurduğu tabancayı çıkarıp, 4 el ateş etti. Kurşunlarına isabet ettiği Merve A. yere yığılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi.

DHA

Merve A., çağrılan ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

Mustafa A. ise polisler tarafından gözaltına alındı.

DHA