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İSTANBUL

gzt yenilendi: Haber deneyimini şimdi güncelle

Albayrak Medya’nın dijital medya markası GZT’nin haber uygulaması yenilendi. “Haber deneyimini şimdi güncelle” mottosuyla yeni versiyonunu duyuran GZT’nin yeni özellikleri arasında tüm gelişmelere yönelik anlık bildirimler, kanal takip etme, deneyim özelleştirme, editörlerle yorum paylaşımı ve sohbet imkanı bulunuyor.


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Haber Merkezi Yeni Şafak
gzt yenilendi: Haber deneyimini şimdi güncelle
gzt

Albayrak Medya’nın dijital medya markası GZT’nin haber uygulaması yenilendi. “Haber deneyimini şimdi güncelle” mottosuyla yeni versiyonunu duyuran GZT, eklenen özellikleriyle, kaliteli içerikler sunan alt markalarıyla, sosyal medya diliyle hazırlanan nitelikli haberleriyle, özgün video içerikleri ve infografikleriyle iddiasını sürdürüyor.

İŞTE YENİ ÖZELLİKLERİ

GZT’nin yenilenen yüzü ve geliştirilen özellikleri arasında tüm gelişmelere yönelik anlık bildirimler, kanal takip etme, deneyim özelleştirme, editörlerle yorum paylaşımı ve sohbet imkanı gibi özellikler bulunuyor.

Aynı zamanda gelişmiş profil tercihleriyle ‘kaldığın yerden devam et’ seçeneği, gazete manşetlerini anında takip edebilme seçeneği, kaliteli fotoğraf ve videolarla artırılmış kullanıcı deneyimine ek gece modu, beğeni ve kaydetme özellikleriyle geçmişe dönük tarama şansı da GZT severlere sunuluyor. Kullanıcılar sürekli güncellenen manşetleri ile gündemi sıcağı sıcağına GZT’den takip edebiliyorlar. Güncel hava durumu, ligler hakkında bilgi, döviz ve veri odaklı ekonomi çizelgeleri bulunuyor.

Doğukan Gezer
Doğukan Gezer

DOĞRU ADRES

GZT Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer, GZT’nin haber ve bilgiye dair içerikleriyle fark oluşturmaya devam edeceğini söyledi. Medya kuruluşlarının kriz anlarında ciddi bir performans ortaya koyduğunu anımsatan Gezer, “Bu noktada tamamen yerli bir haber uygulamasına duyulan ihtiyaç öne çıkıyor. GZT olarak ideolojik yaklaşımlarla değil, gerçeğin ve güvenin gücüyle hareket edeceğiz.”

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