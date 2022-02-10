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İSTANBUL

Albayrak Medya: Çalışmak için ‘harika bir yer’

Albayrak Medya, kurum kültürü ve çalışan memnuniyeti konusunda 60’tan fazla ülkede danışmanlık hizmeti veren “Great Place to Work Enstitüsü”nden “Harika İşyeri” sertifikası aldı. Enstitü, sertifikayı, ankete katılan çalışanların yüzde 81’inin memnuniyeti ve olumlu görüşlerini dikkate alarak verdi. Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat, Albayrak Grubu’nun önce insan anlayışıyla hareket ettiğini söyledi.

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Yusuf Özdemir Yeni Şafak
​Albayrak Medya: Çalışmak için ‘harika bir yer’ ​
Albayrak Medya, kurum kültürü ve çalışan memnuniyeti konusunda 60’tan fazla ülkede danışmanlık hizmeti veren Great Place to Work Enstitüsü’nden “Harika İşyeri” sertifikası aldı.

Albayrak Medya, kurum kültürü ve çalışan memnuniyeti konusunda 60’tan fazla ülkede danışmanlık hizmeti veren Great Place to Work Enstitüsü’nün düzenlediği ankette, ‘Harika İşyeri’ sertifikasının sahibi oldu.

Enstitünün yaptığı ankette, Albayrak Medya çalışanlarının yüzde 81’inin desteğiyle Harika İşyeri kriteri sağlandı. Albayrak Plaza’da ‘Great Place to Work Sertifikası’ ödül töreni düzenlendi. Ödül törenine Albayrak Grubu ve Albayrak Medya yöneticilerinin yanı sıra Albayrak Medya çalışanları katıldı.

Ömer Bolat
Ömer Bolat

ÖNCE İNSAN ANLAYIŞIYLA HAREKET EDİYORUZ

Düzenlenen törende konuşan Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat, Albayrak Medya’nın layık görüldüğü ‘Harika İşyeri’ sertifikasıyla ilgili olarak, “Albayrak Grubu olarak önce insan anlayışıyla hareket ediyoruz. İnsan kaynağına yaptığımız yatırımların sonuçlarını görmek bizi gururlandırıyor. Albayrak Medya çatısı altında Yeni Şafak’tan TVNET’e, GZT’den Ketebe Yayınları’na, Birlikte Dağıtım’dan Albayrak Medya Satış Pazarlama birimine kadar birçok çalışma arkadaşımızın oylarıyla aldığımız ‘Great Place to Work Sertifikası’, işimize verdiğimiz emeğin karşılık bulduğunu gösteriyor” diye konuştu.

ARKADAŞLARIMIZIN TEVECCÜHÜ

Bolat, bu ödülü tüm Albayrak Medya yönetimi ve çalışma arkadaşlarının ortak emeklerinin bir karşılığı olarak aldıklarını sözlerine ekledi.

Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk de; “Bugüne kadar Albayrak Grubu çatısı altında, insanı merkeze alan bir yaklaşımla hareket ederek, sahip olduğumuz insan kaynağına yatırım yapmayı önemsedik. Bugün aldığımız bu başarılı netice, yaptığımız çalışmaların ve oluşturduğumuz kurum kültürünün bir tezahürüdür. Anket neticeleri, bu gayretlerimizin çalışma arkadaşlarımız tarafından teveccühle karşılandığını bize göstermiş oldu” dedi.

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