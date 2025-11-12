Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Diyarbakır'da kaybolan polis memurunun cansız bedenine ulaşıldı

Diyarbakır'da kaybolan polis memurunun cansız bedenine ulaşıldı

17:1412/11/2025, الأربعاء
G: 12/11/2025, الأربعاء
DHA
Sonraki haber
Kaybolan polis memurunun cansız bedenine ulaşıldı
Kaybolan polis memurunun cansız bedenine ulaşıldı

Diyarbakır'da tedavi gördüğü hastaneden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan polis memuru İsmail Tarhan’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden karaciğer rahatsızlığı nedeniyle sevk edildiği Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde karaciğer yetmezliği tanısıyla yatışı yapıldıktan sonra doktorların izni olmadan 6 Kasım'da hastaneden ayrılan polis memuru İsmail Tarhan'ın (35) bulunması için İl Emniyet Müdürlüğünden Çevik Kuvvet ve Özel Harekat birimleri, su altı arama kurtarma ile AFAD ekiplerince hastane çevresi, Dicle Nehri ve bölgedeki göletlerde arama yapıldı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu Tarhan'ın cansız bedeni Dicle Nehri yakınlarındaki sazlık alanda bulundu.

Cenaze, olay yerinde yapılacak incelemenin ardından otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.

Olay

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan İsmail Tarhan, karaciğer rahatsızlığı nedeniyle 5 Kasım'da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmişti. Tetkiklerde karaciğer yetmezliği tanısıyla genel cerrahi servisinde yatışı yapılan Tarhan, doktorların izni olmadan 6 Kasım'da hastaneden ayrılmıştı.

Tarhan'dan haber alamayan ailesi, Çarşı Polis Merkezi Amirliğine kayıp başvurusunda bulunmuş, kaybolan polisin bulunması için ekiplerce arama çalışması başlatılmıştı.






#Diyarbakır
#İsmail Tarhan
#polis memuru
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Piyasalarda hareketlilik sürüyor: Borsa İstanbul BIST 100, altın, dolar ve Brent Petrol'de fiyatlar ne durumda? İşte güncel rakamalar