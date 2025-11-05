İki otomobilin çarptığı kazada ölen polis memuru memleketine uğurlandı

Adıyaman'da iki otomobilin çarptığı kazada ağır yaralanıp tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Cengiz Askar, düzenlenen törenin ardından memleketi İstanbul'a uğurlandı.
Kaza, 31 Ekim'de Adıyaman-Kahta kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Cengiz Askar'ın (38) kullandığı 34 BRA 677 plakalı otomobil ile muhtar olan Ali A. yönetimindeki 34 GIB 333 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yaralanan her iki sürücü ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Hastanede tedavisi süren polis memuru Cengiz Askar, hayatını kaybetti. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nde Askar için tören düzenlendi. Törene; Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcı Gökhan Şahin, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, STK temsilcileri, Cengiz Askar'ın ailesi ve mesai arkadaşları katıldı. Törenin ardından Askar'ın naaşı dualarla memleketi İstanbul'a uğurlandı.