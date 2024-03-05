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Hablemitoğlu davası başladı

Akademisyen Necip Hablemitoğlu cinayetine ilişkin 10 sanığın yargılandığı davaya dün Ankara Adliyesi’nde başlandı.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 5/03/2024 Salı
Güncelleme: 00:21 - 5/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Necip Hablemitoğlu
Necip Hablemitoğlu

Ankara 28’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar Levent Göktaş, Aydın Köstem, Mehmet Narin, Fikret Emek, Nuri Gökhan Bozkır, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile Enver Altaylı katıldı. Tanık Türkay Güngör olay tarihinde Hablemitoğlu ile aynı sokakta ikamet ettiğini, maç izlerken 2 el silah sesi duyduğunu anlattı. Camdan baktığında orta boylu birinin araca bindiğini gördüğünü söyleyen Güngör, ertesi gün emniyete gidip ifade verdiğini söyledi. Tanıkların dinlenilmesi amacıyla duruşmalar 8 Mart’a kadar sürecek.





#Necip Hablemitoğlu
#Mahkeme
#Ceza
#Ankara Adliyesi
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