Gündem Hakkında kırmızı bülten çıkarıldı Adalet Bakanlığı Sedat Pekerin geçici tutuklanmasını talep etti
ANKARA

Hakkında kırmızı bülten çıkarıldı: Adalet Bakanlığı Sedat Peker'in geçici tutuklanmasını talep etti

Adalet Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE), hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep etti.

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Haber Merkezi AA
Hakkında kırmızı bülten çıkarıldı: Adalet Bakanlığı Sedat Pekerin geçici tutuklanmasını talep etti
Adalet Bakanlığı Sedat Peker için harekete geçti.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi ile İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinin yakalama kararları kapsamında, Peker'in 194 ülkede uluslararası seviyede aranması için Interpol tarafından 1 Şubat'ta kırmızı bülten çıkarıldı.

Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, BAE'de bulunan Peker'in iadesi için harekete geçti.

Bakanlık, BAE'ye gönderdiği yazıda, Sedat Peker hakkında, İstanbul Anadolu ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılıklarınca hazırlanan iade taleplerini hatırlattı.

  • Adalet Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan Peker'in Türkiye'ye iadesi için geçici tutuklanmasını talep etti.

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Muhalif gazetecilerde
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Muhalif gazetecilerde "Sedat Peker'e neden suç örgütü lideri dedin?' kavgası başladı
TELE 1 sunucusu Can Ataklı, muhalif gazetecilerin firari Sedat Peker'e 'organize suç örgütü lideri' demesine tepki gösterdi.

Gazeteci Barış Yarkadaş'ı hedef alan Ataklı, 'Organize suç örgütü lideri Sedat Peker... Hepsi öyle başlıyor ağabey lafa. Ne olur ne olmaz. Korkmayın lan bu kadar. 'Ben gazeteciyim abi ne olduğunu yazdım' yazmayın ağabey.

Siz iktidardan korkmuyorsunuz muhalefetten korkuyorsunuz. Çünkü orada da var bir sürü adam. Troll gibi. 'Ağabey Sedat'tan mı medet umuyoruz...' Barışcım bak yapma boş ver. Gir ya sen korkma. Hiçbir şey olmaz, yürü.' ifadelerini kullandı.

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PKK elebaşı Kalkan: Sedat Peker'in söyledikleri oluyor olacak HDP'nin kimlerle yönetime geleceği konuşulmalı
Terör örgütü PKK elebaşlarından Duran Kalkan, yayınladığı videoyla İzmir'deki HDP binasına saldırıya dair ilginç ifadeler kullandı. Kalkan 'Sedat Peker2in haftalardır söyledikleri oluyor olacak. Şimdi savunma, öz savunma gerçekleşmeli. HDP Türkiye'yi yönetmeli. İktidarı kimlerle paylaşacağı konuşulmalı. Biz PKK olarak destek veririz' ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan 'İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu hedef alan saldırıların gerisinde ülkemizde sağlanan güven ikliminden duyulan rahatsızlık var. İçişleri Bakanımızın yanında olduk, olmaya devam edeceğiz' dedi.

Bakan Soylu'dan Sedat Peker hakkında kırmızı bülten açıklaması
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Bakan Soylu'dan Sedat Peker hakkında kırmızı bülten açıklaması
Habertürk canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında ilgili kırmızı bülten çıkarılması hakkında konuştu. Bakan Soylu 'Onunla ilgili hemen müracaat ettik; hem İstanbul hem Bursa hem de İzmir'den. Üçünde de araması var. Difüzyon denilen bir bölüme aldılar, yani incelenecek. Difüzyon bölümüne alıyor. Ondan sonra ilgisizdir deyip geçiyor' dedi.


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