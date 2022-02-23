Hakkında kırmızı bülten çıkarıldı: Adalet Bakanlığı Sedat Peker'in geçici tutuklanmasını talep etti

Muhalif gazetecilerde "Sedat Peker'e neden suç örgütü lideri dedin?' kavgası başladı

TELE 1 sunucusu Can Ataklı, muhalif gazetecilerin firari Sedat Peker'e 'organize suç örgütü lideri' demesine tepki gösterdi.



Gazeteci Barış Yarkadaş'ı hedef alan Ataklı, 'Organize suç örgütü lideri Sedat Peker... Hepsi öyle başlıyor ağabey lafa. Ne olur ne olmaz. Korkmayın lan bu kadar. 'Ben gazeteciyim abi ne olduğunu yazdım' yazmayın ağabey.



Siz iktidardan korkmuyorsunuz muhalefetten korkuyorsunuz. Çünkü orada da var bir sürü adam. Troll gibi. 'Ağabey Sedat'tan mı medet umuyoruz...' Barışcım bak yapma boş ver. Gir ya sen korkma. Hiçbir şey olmaz, yürü.' ifadelerini kullandı.

