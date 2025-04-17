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Hamas: Musab Adili'nin ölümü, İsrail'in tutukluları infaz etmeye devam ettiğini kanıtlıyor

Hamas: Musab Adili'nin ölümü, İsrail'in tutukluları infaz etmeye devam ettiğini kanıtlıyor

15:1517/04/2025, Perşembe
AA
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Hamas: Musab Adili'nin ölümü, İsrail'in tutukluları infaz etmeye devam ettiğini kanıtlıyor.
Hamas: Musab Adili'nin ölümü, İsrail'in tutukluları infaz etmeye devam ettiğini kanıtlıyor.

Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinli Musab Adili'nin, Filistinli Esirler Günü'nde İsrail'in Soroka Hastanesinde hayatını kaybetmesinin, Tel Aviv'in esirlere karşı vahşiliğini ve onları sistematik olarak infaz etme politikasını sürdürdüğünü kanıtladığını belirtti.

Açıklamada Adili'nin 20 yaşında ve Nabluslu olduğu 22 Mart 2024'ten beri tutuklu bulunduğu ve bir yıl, bir ay hapis cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Adili'nin ölümünün Filistinli tutukluların en temel insan haklarından mahrum bırakıldığının, tıbbi ihmal politikasının devam ettiğinin, yani cezaevlerinde tutukluların yavaş yavaş öldürüldüğünün kanıtı olduğu ifade edilen açıklamada Adili'nin Filistinli Esirler Günü'nde ve özgürlüğüne kavuşmasına sadece 3 gün kala gerçekleşmiş olmasının İsrail'in tutuklulara karşı işlediği suçların hala artarak sürdüğünü açıkça ortaya koyduğu vurgulandı.

İsrail'in, uluslararası sözleşmeler ve normların öngördüğü insani muameleyi sağlama çağrılarına aldırış etmeden, esirlere yönelik işkence ve saldırılarına kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

İsrail hapishanelerinde tutulan 20 yaşındaki Musab Adili, Filistinli Esirler Günü'nde İsrail'in Soroka Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, Adili'nin İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden 64. Filistinli olduğu ve bunların 40'nın Gazzelilerden oluştuğuna vurgu yapılmıştı.

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