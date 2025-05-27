Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Harvard'ın ilk kadın rektöründen "tehditlere karşı ses çıkarma" çağrısı

Harvard'ın ilk kadın rektöründen "tehditlere karşı ses çıkarma" çağrısı

13:5627/05/2025, الثلاثاء
AA
Sonraki haber
Eski Harvard Üniversitesi Rektörü Drew Gilpin Faust
Eski Harvard Üniversitesi Rektörü Drew Gilpin Faust

Eski Harvard Üniversitesi Rektörü Drew Gilpin Faust, ABD'de "temel ilkelere yönelik tehditlere karşı ses yükseltme" çağrısı yaptı. Faust, Trump yönetiminin baskıları karşısında "Bizden sesimizi yükseltmemiz ve temel ilkelere yönelik tehditler karşısında dik durmamız isteniyor" ifadelerini kullandı.

Eski Harvard Üniversitesi Rektörü Drew Gilpin Faust, New York Times (NYT) gazetesinde bir yazı kaleme aldı. Harvard'ın ilk kadın rektörü olarak tarihe geçen Faust, Anma Günü kapsamında 1861-1865 yıllarındaki Amerikan İç Savaşı'nı ve bu savaş sırasında hayatını kaybeden askerleri hatırlattı.

Faust, bu savaşlar sonucunda ABD'de çok uluslu demokratik düzenin sağladığını ama ülkede özgürlüğün yavaşça elden gittiğini ifade etti.

Şu anda doğuştan vatandaşlık hakkının bile tartışmaya açıldığını kaydeden Faust, 1964'te yaş, cinsiyet ya da ırka dayalı ayrımcılığı önlemek amacıyla yürürlüğe giren Medeni Haklar Yasası'na dahi karşı çıkıldığını belirtti.

Faust, "Bizden sesimizi yükseltmemiz ve temel ilkelere yönelik tehditler karşısında dik durmamız isteniyor." ifadelerini kullandı.

Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlık

Federal hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu süreçte Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü" kurulmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermiş, üniversite de federal hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak, bu kararı engellemek üzere dava açmıştı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Harvard Üniversitesine mektup göndererek okulun uluslararası öğrenci kabulünün durdurulduğunu açıklamıştı. Öte yandan, Boston Bölge Yargıcı Allison Burroughs, İç Güvenlik Bakanlığının Harvard'a ilettiği bu kararı geçici olarak durdurmuştu.



#ABD
#Anma Günü
#Drew Gilpin Faust
#Harvard
#Harvard Üniversitesi
#Memorial Day
#New York Times
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altın fiyatları yüzde 1,2 değer kaybetti: 27 Mayıs Salı bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?