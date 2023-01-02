Hasat başladı: Türkiye'den Avrupa’ya ihraç ediliyor

Denizli’nin Çivril’in İshaklı Mahallesinde bulunan Gökgöl’ün sulak alanında doğal olarak yetişen saz otu hasadı devam ediyor. Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinden gelen işçilerin Eylül ayında başladığı hasat sezonu, Haziran ayına kadar sürüyor. Yurtdışına ihraç edilen otlar dekorasyon ve yalıtım malzemesi olarak kullanılıyor. 8 bin metrekare üzerine yapılan hasat, bir çok kişiye de ekmek kapısı oldu. 6 ayın ardından götürüldüğü fabrika ve işletmede yine çalışan işçiler burada da işleyişi sürdürmeye devam ederken, meslek aileden aileye aktarılıyor.



'Ailemde herkes geçimini ot kesmekten kazanıyor'

Genellikle hasadın 6 ay sürdüğünü belirten ot işçisi Carullah Uysal, “Mevsimin durumuna göre genelde Eylül ayında ot kesmeye başlarız. Eber gölünde başladıktan sonra her sene buraya da gelir ot keseriz. Ben 27 yıldır ot kesiyorum. Babam da ot kesiyordu ailemde herkes geçimini ot kesmekten kazanıyor. Sezon başladığı zaman oğlum ya da ailemle birlikte gelir burada ot keseriz. Haziran ayı gibi otlar yeniden yeşerdiği zaman hasat biter, o zaman memlekete döner otların işlendiği fabrika ya da işletmelerde çalışırız. Ot kesme işi kesilen otun bağına göre ücretlendirilir. Kesilen otları hafta sonu gelen kamyona yükler Bolvadin’e göndeririz. Saz otu bitmesine yakın havut otu keseriz. O genelde döşek ve şark köşesi için kullanılır. Gökgöl’de havut otu çok fazla yok. Daha çok saz otu yetişiyor” dedi.

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'Kestiklerimizi sandal ve kayıklar ile kıyıya çekeriz'

Göl içinde bulunan adalarda yetişen otları kesmek için sabah erken saatlerde başlayan mesailerinin akşam saatlerine kadar sürdüğünü ifade eden Carullah Uysal, “Ben 2 yıldır oğlumla kesim yapıyorum. Sabah erkenden kalkıp göle çıkarız, öğlene kadar keser kestiklerimizi sandal ve kayıklar ile kıyıya çekeriz. Öğlen biraz dinlenir öğleden sonra tekrar göle girer akşama kadar çalışırız. Kış ve yağmura yakalanmadan ne kadar çok ot kesersek o kadar emeğimizi koruruz” ifadelerini kullandı.







FOTOĞRAF 11 Sivas Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren şirket, savunma sanayisinde kullanılan araçlar için ürettiği parçaların ardından silah taşıma çantası üretimine de başladı. Fabrikanın genel müdürü Ahmet Nazmi Gökçeler, firmalarının 10 yıl önce savunma sanayine giriş yaptığını, TOMA, Ejder Yalçın, Yörük ve Ilgaz gibi silahlı taktik zırhlı araçların bazı parçalarını ürettiklerini söyledi. Her türlü silah için su geçirmez ve özel korumalı çanta üreten fabrikada ayrıca Ejder Yalçın, TOMA, Yörük ve Ilgaz gibi taktik tekerlekli zırhlı araçların irili ufaklı yaklaşık 400 parçası da üretiliyor. Firmalarının Sivas Aselsan Optikin destekleriyle yaklaşık 5 yıl önce BörüCase markası ile 9 farklı modelde plastik taşıma çantası üretimine başladığını belirten Gökçeler, Aselsan başta olmak üzere savunma sanayinin öncü firmalarının ürünlerini projelerinde kullandıklarını ifade etti. Gökçeler, iç piyasa çalışmalarının yanı sıra 5 ülkeye silah taşıma çantası ihraç ettiklerini aktararak, Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Danimarka, Arnavutluk, Çekya ve Iraka ihracatımız devam etmektedir. dedi. Ürünlerin tasarımını ve plastik enjeksiyon kalıplarını firmaları bünyesinde yaptıklarını dile getiren Gökçeler, Çantalarımızın müşteri istek ve beklentilerine göre yeni modellerini 2023 yılında da ürün portföyümüze katmaya devam edeceğiz. diye konuştu. Beş ülkeye her ay 10 bin silah taşıma çantası gönderiyoruzÜrettikleri çantaların 1 metre suyun altında yarım saat su almama ve 120 santimetreden düştüğünde kırılmama özelliğine sahip olduğunu ifade eden Gökçeler, şunları kaydetti: Çantalarımız savunma sanayinin yanı sıra medikal alanda da kullanılmaktadır. Değerli gördüğünüz, uzun süre saklamak istediğiniz, sevk etmek istediğiniz değerli eşyalarınızı çantalarımız içerisinde saklayabilirsiniz. İhracat yaptığımız 5 ülkeye her ay 10 bin silah taşıma çantası gönderiyoruz. Savunma sanayine ilk olarak Alp Havacılık için Boing 787 parçası üreterek başladık, akabinde Nurol Makina ile tanıştık ve 10 yıldır onlar için TOMAların ön buldozer kısımlarını üretiyoruz. Şu anda Ejder Yalçın, Yörük gibi silahlı taktik araçların kapı aksesuarlarının tamamını, araç içerisinde bulunan mekanik parçalarının montajlı ve boyalı bir şekilde teslimatını gerçekleştirmekteyiz. Sivas'ta üretilen silah taşıma çantası 5 ülkeye ihraç ediliyor Sivas'ta savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren bir fabrika, ürettiği silah taşıma çantalarını 5 ülkeye ihraç ediyor.

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FOTOĞRAF 9 Narenciyenin başkenti olarak bilinen ve Türkiyede 54 bin dönüm, Adanada ise 40 bin dönüm alanda üretimi yapılan Star Ruby ve Rio Red cinsi greyfurtun bahçelerdeki hasadı başladı. Geçen yıl bahçede 2-3 liradan satılan ve yurt dışına gönderilen greyfurt bu sene bahçede 7 ile 10 TL arasında alıcı buldu. Sadece yüzde 10 iç piyasada tüketilen ürünün yüzde 75inin Rusyaya, geri kalan yüzde 15lik kısmın ise Avrupa ve Japonya başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edildiği öğrenildi. Kilosu 7 ile 10 lira arasında değişmekteYüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, yaptığı açıklamada, “54 bin dönüm alanda greyfurt ekimi var bunun yüzde 75i Adanada. Yaklaşık 40 bin dönüm üzerinde Adanada greyfurt ekim alanı var. Geçen yıl fiyatlar 2-3 lira arasında değişmekteydi. Şu an greyfurtun kilogramı 7 ile 10 lira arasında değişiyor. Greyfurtlarımızın çoğu Rusyaya bir kısmı Avrupaya yüzde 10u kadarı da Japonyaya gönderiliyor dedi. Halkımızda greyfurt tüketme alışkanlığı yokGreyfurtun iç piyasada tüketilmeyen bir meyve olduğunu kaydeden Doğan, Halkımızda greyfurt tüketme alışkanlığı yok. Bu alışkanlığın kazandırılması lazım. Fuarlarda misafirlerimize, çiftçilerimize greyfurt ikram ediyoruz. Amacımız bunun tanıtımını yapmak. Aslında yenilmesi gereken bir ürün vitamin ve mineral açısından çok faydalı. Avrupa, Rusya tüketiyor ama bizim halkımız tüketmiyor. Daha çok bizde portakal, mandalina tüketiliyor. Adanada üretilen greyfurtun yüzde 75i Rusyaya gidiyor. Yüzde 10 kadarı Japonyaya geri kalanı da Avrupaya gidiyor. Bizim ülkemizde tüketim yüzde 10 civarında neredeyse hiç yok. Portakal, mandalina tüketildiği için greyfurt alışkanlığı hiç yok diye konuştu. Hasadı başladı: Yüzde 90'ı ihraç ediliyor Türkiye'de 54 bin dönüm alanda üretimi yapılan ancak iç piyasada fazla tüketilmeyen greyfurtun Adana'da hasadı bahçede 7 ile 10 TL arasında alıcı bularak başladı. Yüzde 75'i Rusya'ya, yüzde 15'i ise Japonya ve Avrupa'ya ihraç edilen ürünün Türkiye'de tüketiminin yüzde 10 seviyelerinde olduğu bildirildi.

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FOTOĞRAF 7 Sivas Altınyayla Kadın Kooperatifinde çalışan kadınların yaptıkları kavurga lezzetiyle dikkat çekiyor. Sivasa özgü Zeron buğdayları özenle seçilip kurutulmasının ardından, tezek yakılan tandırlarda kavrularak kavurgaya dönüştürülüyor. Sivaslıların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan kavurga Avrupada yaşayan gurbetçilerden yoğun talep görüyor. Kilogram fiyatı 70 liradan satılan kavurganın besleyici oluşu ve tok tutması nedeniyle kilo problemi olanlar için ideal bir besin kaynağı olarak görülüyor. Kavurganın bin yıllık bir geçmişi olduğu ileri sürülürken bilindik en eski çerezlerden birisi olduğu da iddia ediliyor. Sivasa özgün Zeron buğdayıyla yapılıyorSivas Altınyayla Kadın Kooperatifi Başkanı Mevlüde Sarıkaya, kavurganın buğdayında iriliği ve lezzeti açısından özellikle ata tohumu olan Zeron buğdayını tercih ettiklerini belirterek, “Kavurga Sivasa özgün ata tohumu olan Zeron buğdayından yapılıyor. İriliği ve lezzet olarak daha çok tercih edildiği için Zeron buğday kullanıyoruz. Yoğun talep görüyor. Çayların yanında vazgeçilmez bir lezzettir. Buğdayı eleyip temizleriz, daha sonra çıtır olması için kuruturuz. Özellikle lezzeti güzel olduğu için tandırda sacın üzerinde yapılır. Sac ısındıktan sonra buğdayları sacın üzeri de kavurur tepsilere alırız. Fiyatımız buğday fiyatlarının artmasıyla birlikte kilogram fiyatını 70 liradan satıyoruz” şeklinde konuştu. Yurt dışına satış yapılıyorSarıkaya, başta Hollandaya Fransaya ve yurt dışı ülkelerine satış yaptıklarını belirterek, “Besleyici ve tok tutar, diyet yapanlar için bence harika bir kuruyemiştir. Mide dostudur ve gastrite iyi gelir bununla birlikte faydaları saymakla bitmez. Çayın yanında misafirlerimize ikram ederiz. Sivaslılar için vazgeçilmez bir kuru yemiştir. Eskiden imkânsızlıklar yüzünden bisküvi ve ikramlıklar olmadığı için babaannelerimiz misafirlere kavurga ikram ederlerdi. Bizde yeniden bu adeti gün yüzüne çıkararak devam ettirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Bin yıllık geçmişi var: Avrupa ülkelerine ihraç ediyor Sivas Altınyayla Kadın Kooperatifi tarafından üretilen kavurga, Avrupa ülkelerine ihraç ediyor. Kilogram fiyatı 70 liradan satılan kavurganın besleyici oluşu ve tok tutması nedeniyle kilo problemi olanlar için ideal bir besin kaynağı olarak görülüyor.

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FOTOĞRAF 11 Kentte 1950li yıllarda başlayan elmacılık, modern tekniklerle yapılıyor. Merkeze bağlı Akçaşehir beldesinde 6 bin dekar alanda elma bahçesi, uçsuz bucaksız görüntüsüyle dikkati çekiyor. Bahar aylarında don olaylarına karşı onlarca pervanenin bulunduğu bahçenin üzerine serilen fileyle elma ağaçları doludan ve aşırı sıcaklardan korunuyor. Hasat döneminin başladığı bahçede elma toplama mesaisi ise kasım ayının sonuna kadar devam edecek. Şu anda erkenci çeşit gala elmasının hasadı başladıİhracatçı firmanın müdürü Mevlüt Yeniel, AA muhabirine, yaklaşık 850 futbol sahasının büyüklüğüne eşit bahçede üretimin ve hasadın titizlikle yapıldığını söyledi.Yeniel, 1 milyon 750 bin elma ağacının bulunduğu bahçenin tamamının telli terbiye sistemiyle kapatıldığını belirterek, Şu anda erkenci çeşit gala elmasının hasadı başladı. 800 kişiyle hasat yapıyoruz. Bu yıl 25 bin ton rekolte bekliyoruz. Eylülün ortasına kadar gala hasadı devam edecek. Sonra işçi sayısı 1200 civarında olur. diye konuştu. Elma bahçesinde profesyonel olarak üretim yapıldığını anlatan Yeniel, şöyle konuştu: Ülkemizin ve Avrupanın en büyük elma bahçesiBahçemiz şu anda kapalı telli terbiye sistemiyle alan büyüklüğü ve ağaç sayısı itibarıyla ülkemizin ve Avrupanın en büyük elma bahçesi. 17 çeşit elmamız var. Bu çeşitler dünyada aranan çeşitler. Birkaç çeşit elma ise Türkiyede sadece bu bahçede üretilmekte. Ürünümüzün yüzde 80i ihracata gidiyor. Başta Hindistan, Malezya, Rusya olmak üzere 13 ülkeye ihracat yapıyoruz. İç pazarda zincir marketlere ürün veriyoruz. İstanbulda 350 noktada ürünlerimiz satılıyor. Yatırımcılar bahçemizi gezip fikir sahibi oluyorElma bahçesinin bölge ekonomisine de büyük katkı sağladığını vurgulayan Yeniel, bahçede çalışan 150 traktörün çevre mahallelerden kiralandığını dile getirdi. Hasat döneminde Ereğliden, Karapınardan işçi getirtildiğini aktaran Yeniel, Burada kalan 600e yakın işçi var. Bölgenin istihdamına ciddi bir katkımız var. Dünyadaki tüm yeni gelişmeleri araştırıyor, bahçemizde uyguluyoruz. Karaman zaten elmacılıkta söz sahibi bir yer. Her yıl yeni bahçeler kuruluyor. Gelen çiftçiler, yeni yatırımcılar bahçemizi gezip fikir sahibi oluyor. Onlarla bilgi ve tecrübelerimizi paylaşıyoruz. ifadesini kullandı. Avrupa'nın en büyüğü Karaman'da: 13 ülkeye ihraç ediliyor Karaman'da 1 milyon 750 bin elma ağacının bulunduğu bahçede hasat başladı. Bahçede bulunan 17 çeşit ürünün yüzde 80'i 13 ülkeye ihraç ediliyor. Sabahın ilk ışıklarıyla çalışmaya koyulan işçilerin kameraya yansıyan görüntüleri görenleri hayran bırakıyor. Bahçe uçsuz bucaksız görüntüsüyle dikkati çekiyor.

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