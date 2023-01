Hasat başladı: Türkiye'den Avrupa’ya ihraç ediliyor

Doğadan toplanan canlı salyangozlar firmamıza gelir. Salyangozlar burada ön çalışmalardan geçirilir. Ön haşlamalar yapılır. Daha sonra et kabuktan çıkarılır. Et kabuktan çıkarıldıktan sonra bağırsaklar makas yöntemiyle kesilir. Bunun hepsini tek tek kadınlar gerçekleştiriyor. Kabuklar Bandırmadaki tesise gönderiliyor. O kabuklar orada özel bir proseste temizleniyor ve kullanılmak üzere tesisimize geri geliyor. Etler de burada boylanıp kalibre ediliyor ve tekrar kabuklara yerleştiriliyor. Şoklandıktan sonra haziran-temmuz ayından sonra dolma yapılmak üzere şu anki sezonu bekler. Depolarımızdaki etler kazanlarımızda yaklaşık 1-2 saat arasında özel formül baharatlarla pişirilir. Günde 2 tonun üzerinde et pişirebiliyoruz. Günde 2 ton civarında eti burada salyangoz dolmasına dönüştürüp, şoklayıp, paketleyerek yurt dışına satıyoruz.