Hatay’ın tarihi yapıları bir yıl içinde onarılacak

Medeniyetlerin kesiştiği noktada meydana gelen depremler, tarihi yapılara da zarar verdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay’da depremlerden zarar gören tarihi ve kültürel yapıları inceledi. Sarımiye Camisi, Habibi Neccar Camii ve Habibi Neccar Vakıf Kültür Konakları, Ulu Cami, Musevi Havrası, Uzun Çarşı, Hatay Meclis Binası, Hatay Şehir Müzesi ve Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi’nde incelemelerde bulunan Ersoy, mart ayı itibarıyla hızlı bir şekilde restorasyona başlayacaklarını duyurdu.

HASAR TESPİTLERİ TAMAMLANDI

Antakya ilçesindeki depremlerden etkilenen yapıları kontrol eden Ersoy, Hatay Arkeoloji Müzesi’nde yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Kültür ve Turizm Bakanlığının, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce hazırlanmış acil afet önlem planı bulunduğunu belirten Ersoy, 11 şehirdeki müze ve ören yerlerindeki hasar almış noktalara planlandığı gibi hiç gecikmeden müdahale edildiğini dile getirdi. Hatay’da hem Kültür ve Turizm Bakanlığına hem de kamuya ait kültürel varlıkların hasar tespitlerinin tamamlandığını bildiren Ersoy, ikinci aşamada mülkiyeti özel kişilere ait varlıklara öncelikli olarak koruma levhaları takılarak, enkazının kaldırılmasını engellediklerini aktardı.

RESTORASYON BAŞLIYOR

Bu alanlarda dün itibarıyla koruma bantları çekilmeye başlanacağını duyuran Ersoy, “Şehrin kentsel sit alanında kalan kısmının hem enkaz kaldırma sırasında hem de yeniden yapılandırılması kısmında Kültür ve Turizm Bakanlığının kontrolünde, denetiminde, öncülüğünde yapacağımız çalışmalar olacak. Bugün birçok noktayı gezdim. Ağır hasarlı olanlar, yıkılanlar, az hasarlı ve orta hasarlı olan yerler de var. İlk etapta mart ayı itibarıyla hiç beklemeden rölövesi ve projesi elimizde mevcut olan yapıların hızlı bir şekilde restorasyonuna başlıyoruz” dedi.

HEM MADDİ HEM TEKNİK DESTEK

Gelecek hafta itibarıyla özel kişilere ait tescilli yapılarda mülk sahipleriyle irtibata geçmeye başlayacaklarını anlatan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hızlı bir şekilde hem Vakıflar Genel Müdürümüze ait binalar için hem de Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze ait binalarla ilgili çok ciddi bir fonu ayırdık. Özel şahıslara ait mülkiyetlerle ilgili de yönetmeliğimizde bu depremle ilgili düzenlemeye gideceğiz. Onlara da çok ciddi oranda hem maddi hem teknik destek sağlayacağız.”

Hatay’da Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olsun olmasın bütün camilerin, havraların ve sinagogların sorumluluğunu da üstleneceklerini söyleyen Bakan Ersoy, hedeflerinin bir yıldan kısa bir sürede burayı ayağa kaldırmak olduğunu vurguladı.

Habibi Neccar Camii.

BİLİM KURULU OLUŞTURULACAK

Hatay ve Antakya için kültür yolu rotası çizip, bu rotadaki bütün tescilli yapıları tamamen ayağa kaldıracaklarını belirten Ersoy, Antakya ve Hatay’la ilgili bilim kurulu oluşturacaklarına değindi. Ersoy, “Özellikle burası çıkışlı hocalardan oluşacak. Hocaların çizdiği bir plan doğrultusunda bu rotayı tekrar planlamayı düşünüyoruz. Çünkü artık gelecek 50 yıl boyunca şehrin yeni rotası kültür, gastronomi ve turizm üzerinde olması lazım. Artık burası tekrar bienallerle, sanatla buluşarak yeni bir hikaye yazması gerekiyor. Burada da öncü rolü bizim Bakanlığımız üstlenecek” diye konuştu.







