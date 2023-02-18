Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Gündem

Hatay’ın tarihi yapıları bir yıl içinde onarılacak

Hatay’da depremin etkilediği tarihi ve kültürel yapılarda incelemede bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, mart ayı itibarıyla hızlı bir restorasyona başlayacaklarını duyurdu. Bunun için bilim kurulu oluşturacaklarını dile getiren Bakan Ersoy, hedeflerinin bir yıldan kısa bir sürede burayı ayağa kaldırmak olduğunu söyledi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:00 . 18/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarihi ve kültürel yapılarda incelemede bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarihi ve kültürel yapılarda incelemede bulundu.

Medeniyetlerin kesiştiği noktada meydana gelen depremler, tarihi yapılara da zarar verdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay’da depremlerden zarar gören tarihi ve kültürel yapıları inceledi. Sarımiye Camisi, Habibi Neccar Camii ve Habibi Neccar Vakıf Kültür Konakları, Ulu Cami, Musevi Havrası, Uzun Çarşı, Hatay Meclis Binası, Hatay Şehir Müzesi ve Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi’nde incelemelerde bulunan Ersoy, mart ayı itibarıyla hızlı bir şekilde restorasyona başlayacaklarını duyurdu.

HASAR TESPİTLERİ TAMAMLANDI

Antakya ilçesindeki depremlerden etkilenen yapıları kontrol eden Ersoy, Hatay Arkeoloji Müzesi’nde yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Kültür ve Turizm Bakanlığının, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce hazırlanmış acil afet önlem planı bulunduğunu belirten Ersoy, 11 şehirdeki müze ve ören yerlerindeki hasar almış noktalara planlandığı gibi hiç gecikmeden müdahale edildiğini dile getirdi. Hatay’da hem Kültür ve Turizm Bakanlığına hem de kamuya ait kültürel varlıkların hasar tespitlerinin tamamlandığını bildiren Ersoy, ikinci aşamada mülkiyeti özel kişilere ait varlıklara öncelikli olarak koruma levhaları takılarak, enkazının kaldırılmasını engellediklerini aktardı.

RESTORASYON BAŞLIYOR

Bu alanlarda dün itibarıyla koruma bantları çekilmeye başlanacağını duyuran Ersoy, “Şehrin kentsel sit alanında kalan kısmının hem enkaz kaldırma sırasında hem de yeniden yapılandırılması kısmında Kültür ve Turizm Bakanlığının kontrolünde, denetiminde, öncülüğünde yapacağımız çalışmalar olacak. Bugün birçok noktayı gezdim. Ağır hasarlı olanlar, yıkılanlar, az hasarlı ve orta hasarlı olan yerler de var. İlk etapta mart ayı itibarıyla hiç beklemeden rölövesi ve projesi elimizde mevcut olan yapıların hızlı bir şekilde restorasyonuna başlıyoruz” dedi.

HEM MADDİ HEM TEKNİK DESTEK

Gelecek hafta itibarıyla özel kişilere ait tescilli yapılarda mülk sahipleriyle irtibata geçmeye başlayacaklarını anlatan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hızlı bir şekilde hem Vakıflar Genel Müdürümüze ait binalar için hem de Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze ait binalarla ilgili çok ciddi bir fonu ayırdık. Özel şahıslara ait mülkiyetlerle ilgili de yönetmeliğimizde bu depremle ilgili düzenlemeye gideceğiz. Onlara da çok ciddi oranda hem maddi hem teknik destek sağlayacağız.”

Hatay’da Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olsun olmasın bütün camilerin, havraların ve sinagogların sorumluluğunu da üstleneceklerini söyleyen Bakan Ersoy, hedeflerinin bir yıldan kısa bir sürede burayı ayağa kaldırmak olduğunu vurguladı.

Habibi Neccar Camii.

BİLİM KURULU OLUŞTURULACAK

Hatay ve Antakya için kültür yolu rotası çizip, bu rotadaki bütün tescilli yapıları tamamen ayağa kaldıracaklarını belirten Ersoy, Antakya ve Hatay’la ilgili bilim kurulu oluşturacaklarına değindi. Ersoy, “Özellikle burası çıkışlı hocalardan oluşacak. Hocaların çizdiği bir plan doğrultusunda bu rotayı tekrar planlamayı düşünüyoruz. Çünkü artık gelecek 50 yıl boyunca şehrin yeni rotası kültür, gastronomi ve turizm üzerinde olması lazım. Artık burası tekrar bienallerle, sanatla buluşarak yeni bir hikaye yazması gerekiyor. Burada da öncü rolü bizim Bakanlığımız üstlenecek” diye konuştu.



#Hatay
#Deprem
#Habibi Neccar Camii
#Hatay Meclis Binası
#Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
33 dakika önce
default-profile-img
Hatay’ın tarihi yapıları bir yıl içinde onarılacak
Çocuklar da depremi bilmeli
Dualarımızda da tek yürek olduk
Arslan çöp poşetiyle kendini astı
FETÖ’nün 2 numarasıyla ilişkisini anlattı
40 bin kişilik İsrail siber ordusu 30 seçimi etkiledi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.