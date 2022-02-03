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SİVAS

Hava sıcaklığı eksi 30'ları gördü: Soğuk havada kurt dondu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde karlı arazide doğa yürüyüşüne çıkan grup, ayakta donmuş kurt buldu. Kentte geçen ay yağan kar yağışı sonrası hava sıcaklığı eksi 30 derecelere kadar düşmüştü.

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Haber Merkezi DHA
Hava sıcaklığı eksi 30ları gördü: Soğuk havada kurt dondu - Sivas haberleri
Ocak ayının sonlarına doğru yağan kar yağışı sonrası kent, soğuk havaya teslim olmuştu.

Suşehri ilçesine 23 kilometre uzaklıktaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'ndeki Şar köyü yakınlarında doğa yürüyüşüne çıkan Yavuz Kutlu, Yunus Kutlu ve Sedat Üner, karlı arazide donarak ölen kurt buldu.

Grup, vücudunda yara bulunmayan hayvanın yiyecek ararken donduğunu belirledi. 3 arkadaş, ayakta donan kurdu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.


HAVA SICAKLIĞI EKSİ 30’LARI GÖRMÜŞTÜ

Ocak ayının sonlarına doğru yağan kar yağışı sonrası kent, soğuk havaya teslim olmuştu. Kentte 25 Ocak’ta hava sıcaklığı, sıfırın altında 30 derece olarak ölçülmüştü.

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OYNAT 01:05
Sokakta kalan kedi donmak üzereyken kurtarıldı
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