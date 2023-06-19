HDP'li Özgül Saki LGBT sapkınlarına arka çıkarak Türk polisine 'işgalci' dedi

HDP'li Özgül Saki, LGBT yürüyüşüne izin vermeyen polisleri hedef aldı.
LGBT sapkınları, İstanbul Valisi Davut Gül'ün LGBT eylemlerine izin verilmeyeceği yönündeki açıklamasına rağmen yürüyüş düzenledi. Yasaklanmasına rağmen gerçekleştirmeye çalıştıkları yürüyüşte slogan atan LGBT'liler, terör propagandası yaptı.
Taksim'de düzenlenmek istenen izinsiz LGBT yürüyüşüne HDP'li Özgül Saki de katıldı. Saki, LGBT'lilere izin vermeyen polisleri hedef aldı.
HDP'li Özgül Saki Türk polisini hedef aldı
Türk polisine 'işgalci kuvvet' benzetmesi yapan Saki'nin skandal açıklaması şu şekilde:
Bakan Yerlikaya'dan sert tepki: Polislerimize hakarette bulunan HDP’li vekili şiddetle kınıyorum
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, HDP'li Saki'nin sözlerine tepki gösterdi. Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi: