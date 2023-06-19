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HDP'li Özgül Saki LGBT sapkınlarına arka çıkarak Türk polisine 'işgalci' dedi

HDP'li Özgül Saki, İstanbul'da izinsiz LGBT gösterisine müdahale eden Türk polisine hakaretlerde bulundu. Saki, Türk polisine "adeta bir işgalci kuvvet gibi Taksim'in her tarafını işgal etmesi nedeniyle" ifadeleriyle 'işgalci' dedi. Saki'nin skandal sözlerine cevap veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kahraman polisimiz tarih boyunca, 'işgalci zihniyetlerle' ve 'toplumumuzun değerlerini' hiçe sayanlarla mücadele etmiştir. Dün böyleydi, bugün böyle, yarın da böyle olacaktır." açıklamasında bulundu.

09:51 . 19/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
HDP'li Özgül Saki, LGBT yürüyüşüne izin vermeyen polisleri hedef aldı.

HDP'li Özgül Saki, LGBT yürüyüşüne izin vermeyen polisleri hedef aldı.

LGBT sapkınları, İstanbul Valisi Davut Gül'ün LGBT eylemlerine izin verilmeyeceği yönündeki açıklamasına rağmen yürüyüş düzenledi. Yasaklanmasına rağmen gerçekleştirmeye çalıştıkları yürüyüşte slogan atan LGBT'liler, terör propagandası yaptı.

Taksim'de düzenlenmek istenen izinsiz LGBT yürüyüşüne HDP'li Özgül Saki de katıldı. Saki, LGBT'lilere izin vermeyen polisleri hedef aldı.



HDP'li Özgül Saki Türk polisini hedef aldı

Türk polisine 'işgalci kuvvet' benzetmesi yapan Saki'nin skandal açıklaması şu şekilde:

"Bugün Taksim'de yapılması gereken trans onur yürüyüşü, herkesin gördüğü gibi polisin adeta bir işgalci kuvvet gibi Taksim'in her tarafını işgal etmesi nedeniyle Taksim'de yapılamadı. Polis şiddeti gecikmedi. Gördüğünüz gibi arkadaşlarımızı işkence altında gözaltına aldılar. Bu mücadele trans onur yürüyüşü, LGBTİ'lerin mücadelesi sadece onların mücadelesi değil, her birimizin mücadelesi"


Bakan Yerlikaya'dan sert tepki: Polislerimize hakarette bulunan HDP’li vekili şiddetle kınıyorum

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, HDP'li Saki'nin sözlerine tepki gösterdi. Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İzinsiz gösteriye engel olmaya çalışan polislerimize “işgalci” diyerek hakarette bulunan HDP’li vekili şiddetle kınıyorum."
Kahraman polisimiz tarih boyunca, “işgalci zihniyetlerle” ve “toplumumuzun değerlerini” hiçe sayanlarla mücadele etmiştir.
Dün böyleydi, bugün böyle, yarın da böyle olacaktır."


#Özgül Saki
#HDP
#Ali Yerlikaya
#İçişleri Bakanı
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