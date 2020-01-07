Hem derviş hem akıncı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yeni hizmet binası “KALE”nin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bölgemizde yaşanan gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

Bugününe hakim olamayan geleceğini şekillendiremez. Ülkemizin ve dünyanın kritik bir süreçten geçtiği şu dönemde Milli İstihbarat Teşkilatımızın desteğine her zamankinden daha çok ihtiyaç bulunuyor. Dünyanın adeta yeniden yapılandığı sancılı süreçte karşı karşıya bulunduğumuz tehditler hem değişiyor hem artıyor. Yeni dönemin en önemli tehdidi hiç şüphesiz terördür. Bir başka önemli tehdit de bölgemizdeki ülkelerin yaşadığı iç karışıklıklar ve bunların yol açtığı krizlerdir. Suriye ve Irak’ta yaşanan her hadisenin doğrudan ve dolaylı olarak Türkiye’ye yansımaları oluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan MİT'in yeni binasında

MİT BÜYÜK DESTEK SAĞLIYOR

Doğu Akdeniz’de ülkemiz aleyhinde oluşturulan bölgesel ittifakların ve güç mücadelesinin sonucu yakın geleceğimiz için hayati öneme sahiptir. Bölgesel ve küresel güçlerin coğrafyamızdaki rekabetinin yol açtığı karmaşık ve değişken tablo karşısında elimiz kolumuz bağlı duramayız. Kendi oyun planımızı geliştirmeye ve hayata geçirmeye mecburuz. Böyle zorlu bir dönemde MİT yürüttüğü cansiperane çalışmalarla çok büyük destek sağlıyor.

LİBYA’DA ÜZERİNE DÜŞENİ YAPIYOR

Özellikle Suriye krizinin başladığı ilk günden itibaren sahada aktif rol oynayan teşkilatımızın sınır ötesi harekatlarımızın başarıya ulaşmasında çok büyük emeği bulunuyor. Aynı şekilde şimdi de Libya’da üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getiriyor. Devletimizin ve milletimizin çıkarlarını sınır, mesafe, engel tanımaksızın her coğrafyada savunmaya devam edeceğinize yürekten inanıyorum.

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TEŞKİLATA LAYIK BİR ESER

Milli İstihbarat Teşkilatımızın isimsiz kahramanları gerektiğinde ‘Derviş’ ve gerektiğinde ‘Akıncı’ misali herhangi bir karşılık beklemeksizin görevlerini yerine getirmeyi sürdüreceklerdir. Bugün aynı zamanda 93’üncü kuruluş yıl dönümünü kutladığımız Milli İstihbarat Teşkilatımız inşallah daha büyük başarılara burada imza atacaktır. Açılışını yaptığımız hizmet binasının Teşkilatımıza layık bir eser olduğunu ümit ediyorum. Teşkilat Başkanımızın ‘KALE’ olarak isimlendirdiği bu yeni karargahın özellikle de adına yakışır şekilde devletimizin ve milletimizin koruyucu kalelerinden biri olarak hizmet vereceğinden şüphe duymuyorum.

Kurumlar arası dağınıklık bitti

Törende, MİT Başkanı Hakan Fidan tarafından Erdoğan’a “KALE” yerleşkesinin minyatürü hediye edildi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın yaptığı duanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler kurdele keserek “KALE”nin açılışını gerçekleştirdi.

Klasik tehditlerin, teknolojinin sağladığı imkanlarla giderek karmaşık hale geldiği süreçte istihbarat ile teknik kapasitenin birleştirilmesinin kaçınılmaz bir mecburiyet olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Teşkilatımız, bu bilinçte istihbarat toplama tecrübesini teknolojiyle harmanlanmış ve Suriye örneğinde olduğu gibi sahada fiiliyata dökmüştür” dedi. Devlete ait verilerin tek yerde toplanmasının önemine dikkati çeken Erdoğan, “Milli İstihbarat Teşkilatımız bu şekilde topladığı ve analiz ettiği verileri Türk Silahlı Kuvvetleri, Dışişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü gibi kurumlarımızla paylaşacaktır. Böylece istihbarat dağınıklığı ve koordinasyon sorunu da kendiliğinden ortadan kalkmış olacaktır” dedi. Amaçlarının kurumlar arasındaki istihbarat iş birliğini, şahıslar üzerinden yürütülür olmaktan çıkartıp sağlıklı bir mekanizmaya kavuşturmak olduğunu kaydeden Erdoğan, “Bunun için önümüzdeki günlerde başkanlık edeceğimiz Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulunu oluşturduk. İnşallah bu kurulumuzun faaliyete geçmesiyle koordinasyon meselesi tümüyle çözülmüş olacaktır” diye konuştu.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süleymani açıklaması

Sayılı istihbarat kuruluşlarından

MİT binası

MİT’in uluslararası alanda hatırı sayılır, güçlü istihbarat kuruluşları arasında yer aldığını belirten Erdoğan, “Yurt dışı temaslarımda pek çok ülke tarafından Teşkilatımızın faaliyetlerinden sitayişle bahsedildiğini görüyorum. Sadece bilgi toplayan ve rapor eden bir kurum olmaktan öteye geçen Teşkilatımızın ürettiği bilgi, diplomasi masasında muhatapları karşısında kullanılan istihbarat ile diplomasiyi yakınlaştıran bir yere gelmiştir. Türkiye, Teşkilatımızın her alandaki başarılı çalışmaları sayesinde hiçbir ülkenin icazetine ve yardımına ihtiyaç duymadan dünyanın her yerinde, kendi çıkarları doğrultusunda hareket edebilme imkanına kavuşmuştur” dedi.

Teröristler artık hiç rahat değil

”Önümüzdeki dönemde yurtdışında daha fazla örtülü faaliyet yürüten, teknik ve siber istihbaratta daha etkin istihbarat yapısı hedefliyoruz” diyen Erdoğan, şunları söyledi: “Teşkilatımız son dönemde PKK’nın lider kadrosuna yönelik olarak Kuzey Irak’ta yaptığı operasyonlarla kendini en güvende hissettiği yerleri örgütün adeta başına geçirmiştir. Bu tablo ülkemizin teknoloji ile istihbaratı bir arada kullanma kabiliyetinin ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından çok önemlidir. Teşkilatımız FETÖ’nün haberleşme sistemi ByLock’u ve mahrem yapılanmasını çözerek devlet sisteminden bu büyük belanın temizlenebilmesi için gereken alt yapıyı oluşturmuştur. FETÖ’nün yurt dışı ayağına yönelik çalışmalarıyla da pek çok örgüt mensubunun ülkemize iadesini sağlamıştır. Cemal Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasında teşkilatımızın oynadığı rol uluslararası düzeyde ülkemizin yüzünü ağartacak mükemmelliktedir.”

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Teşkilat siber alana eğilmeli

MİT'in yeni binası

MİT’in başarılarını yakından takip ettiklerini belirten Erdoğan, “Ancak kat etmemiz gereken daha çok yolumuz var. Bunların başında yeni teknolojileri ve yeni operasyonel yöntemleri geliştirmek geliyor. Teşkilatımızın ülke içindeki görevlerini azaltarak yurt dışı operasyon kabiliyetini artırmaya devam edeceğiz. Sorunların üstesinden gelebilmek, devletimizin bekası ve milletimizin geleceğini güvence altına alabilmek için orta ve uzun vadede bu kabiliyete sahip olmaya mecburuz. Bu mücadeleyi sadece sahada değil sanal ortamda da yürütmemiz gerekiyor. İnternetin, teröristlerce ve casuslarca oldukça etkin şekilde kullanıldığı bir dönemde Teşkilatın siber alana daha fazla eğilmesi kaçınılmazdır” dedi.

OYNAT 01:49 'MİT'in ana karargah binası 'kale bina' görüntülendi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihabarat Teşkilatı'nın (MİT) Ankara'da yapımı devam eden ve 'kale bina' olarak adlandırılan ana karargah binasını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Etimesgut'ta yaklaşık 5 bin dönüm arazi üzerine kurulan ve yaklaşık 3 metre yüksekliğinde duvarla çevrili binada, sinyal kesici dinlemeyi önleyen sistemler de bulunuyor. BiP'te paylaş

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Merkel’le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Gündem İran ve Libya

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen MKYK 2,5 saat, MYK ise 1,5 saat sürdü. MKYK sonrasında kameraların karşısına geçen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantıda İran-ABD gerilimi, Libya’daki son durum ve iç siyasete ilişkin konuların görüşüldüğünü açıkladı.