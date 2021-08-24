Her derde şifa: Kovandan çıkmadan satılıyor! Kilosu 150 TL

Çocukluğundan bu yana arıcılık yapan Ahmet Arıcı, 2 bin rakımlı Çimi yaylasında, arıların balı bin bir çeşit çiçekten yaptığını anlattı.

Geçen iki yıl iklimsel nedenlerden dolayı rekoltenin az olduğu Akseki’de, bu yıl 5-6 bin kovandan yaklaşık 50-55 ton bal üretimi bekleniyor. Tırmanılarak çıkılan yaylalarda kovanlardan çıkarılan petek balın kilogramı 150 liradan satılıyor.

Bölgede çocukluğundan bu yana arıcılık yapan 63 yaşındaki Ahmet Arıcı, 2 bin rakımlı Çimi yaylasında, arıların balı bin bir çeşit çiçekten yaptığını anlattı. Bu yıl balın rekoltesinin yüksek, kalitesinin de daha iyi olduğunu belirten Arıcı, "Ballarımız hastalar için şifadır" dedi. Arıcılığın zahmetli bir iş olduğunu aktaran Arıcı, geçen yıldan daha fazla sipariş aldıklarını, ellerindeki mevcut balı bitirmek üzere olduklarını kaydetti.

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Akseki’nin Yarpuz mevkiinde arıcılık ve hayvancılık ile uğraşan Ramazan Topaca ise bu yıl bal haşatına başladıklarını ve geçen yıla göre rekoltenin dahi iyi olduğunu söyledi.

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Yaklaşık 40 adet arı kovanının olduğunu söyleyen Topaça, “Yaz aylarında arılarımı Akseki’nin Alacabel mevkiine çıkarıyorum. Bu yıl geçen yıla göre bal üretimi oldukça iyi. Yaklaşık bir kovandan 20 kilogram bal aldık. Geçen yıl 5-6 kilo civarında bal almıştık. Bulunduğumuz mevkide çiçek çeşitleri oldukça fazladır. Bu yıl petek balık kilogramını 150 liraya satacağız” dedi.

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"AKSEKİ BALI KOVANDAN ÇIKMADAN SATILIR"

Akseki balının Torosların endemik ve özel çiçeklerin içerisinde üretildiği için aromasının çok özel olduğunu söyleyen Topaça, Arılar bin bir çeşit çiçekten bal alıyor. Akseki balı kovanından çıkmadan satılıyor. Yol üzerinde satılan ’Akseki balı’ diye satılanlar bal değildir. Çünkü Akseki balı yol kenarına çıkmaz. Müşterileri her zaman hazırdır. Kovanlardan çıkmadan sipariş alırız. Bu yıl siparişlerimizi yerine getireceğiz.

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"İNSANLARI KANDIRIYORLAR"

Akseki-Konya yolu üzerinde yol kenarlarında Akseki dışından gelerek onlarca kişi “Akseki balı, yayla balı, kekik balı, kara kovan balı” diye bal satarak insanları kandırıyorlar. Akseki balını lekeliyorlar. Bu ballar kesinlikle Akseki balı değildir. Bu konuda şikayetlerimizi geçen yıllarda Akseki Kaymakamına ve Belediye Başkanına bildirdik” diye konuştu.

FOTOĞRAF 6 Doğasında kekik, nane, ballıbaba, söğüt, taş yoncası ve keven gibi bitkiler ile endemik birçok çiçek türüne ev sahipliği yapan Zara ilçesi, bal üretimi için arıcıların özellikle bu bölgenin yaylalarını tercih etmesine neden oluyor. Türkiye'nin en zengin florasına sahip olan illerin başında gelen Sivas'ta 443'ü endemik tür olmak üzere yaklaşık 2 bin farklı bitki türü bulunuyor. Çiçek balı üretiminde ilk sırada, arıcılık işletme sayısı bakımından ikinci, bal üretiminde de dördüncü sırada yer alan Sivas'ta arıcılık kültürünü yaygın şekilde sürdürüyor. Üretilen ballar, özel işletmelerin dışında Zara Bal Üreticileri Birliği tarafından da satılıyor. Zara Çiçek Balı markasıyla dünya genelinde satışı yapılan ürünün, verilen destekler sayesinde de üretimi gün geçtikçe artıyor. Sivas Valiliği'nin arıcılara yönelik destekleri ile organik arıcılıkta da söz sahibi olan Sivas'ta, artan bal üretimini de ihraç etmek için çalışma sürdürüyor. Zara İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Ateş, Zara'da Köse Dağ, Bey Dağı ve Gürlevik Dağı'nın bulunduğunu, bu bölgelerde kekik ve geven bitkisinin bol miktarda olduğunu söyledi. Dünyadaki ballı bitkilerin yüzde 75'inin Zara'da yer aldığını vurgulayan Ateş, Bitki örtüsü ne kadar fazla ise bal kalitesi de o kadar artar. Bölgemizde bu bakımdan çok zengin dedi. Arıcılık mesleği ile uğraşan 400 arıcının Zara ilçesinde kayıtlı olduğunu dile getiren Zara İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Ateş, Yılda 900 ton civarında üretimimiz var. Türkiye'nin bal ihtiyacının yüzde 20'sini biz karşılıyoruz ifadelerini kullandı. Arıcı Habil Ateş ise baba mesleğini severek yaptığını ifade ederek Zara bölgesinin çok elverişli olduğunu vurguladı. Tarım ve ilaçlama gibi sorunların bulunmadığı coğrafyada her şeyin doğallığına vurgu yapan Ateş, Zara balı bundan dolayı meşhurdur. Hiçbir katkı maddesi yoktur şeklinde konuştu. Zara'da yılda 900 ton bal üretiyorlar Sivas'ın iklim özellikleri ve zengin florası nedeniyle arıcılar tarafından tercih edilen Zara ilçesinde yılda 900 ton bal üretimi yapılıyor. Arıcılık ile meşhur olan ilçede üretilen bal, kendine has tat, aroma ve görünümü ile tercih ediliyor. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 9 Arıcılık usta öğreticisi Yıldız Zeynep Mavi ve kursiyerleri eski evlerin depolarından, odunluklarından buldukları atıl haldeki 100 yıllık karakovan kütüklerini üretim için yeniden hazır hale getirdi. Usta öğretici ve kursiyerlerinin hedefi Yörüklerin 100 yıl önce göç yollarında ürettikleri karakovan balını üreterek, aynı tat ve kaliteyi yakalamak. Yörüklerimizin göç yollarını takip ediyoruz<br>​<br>​ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 18 yıldır arıcılık eğitmenliği ve usta öğreticilik yapan Yıldız Zeynep Mavi, kursiyerleriyle birlikte Yörüklerin göç yolunu takip ederek ürettikleri balı yeniden üretmek için proje hazırladıklarını belirtti. Mavi, Arıcılık kursu kursiyerlerimizle yılbaşında bir proje başlattık. Projemizin kapsamında Orta Akdeniz´de orman köylerimizde bulunan 100 yıllık tarihi karakovanlarımızı evlerin depolarından, odunluklardan derledik, topladık ve üretime geçirdik. Buradaki amacımız organik üretime dikkat çekmekti. Projemizin yol güzergahı 100 yıl önce, 80, 90 yıl önce Yörüklerimizin üretim güzergahını göç yurtlarını, göç yollarını takip ettik. En az 3 yayla gezerek en son 2200 rakımda başlayan ve daha da yüksek rakımlara ulaşan Musabozulduğu Yaylasında sezonun tam da ortasında üretimimizi takip ediyoruz dedi. 100 yıllık senfoniyi yakalamak istiyoruz<br>​<br>​​ Yaptıkları çalışmanın amacına da değinen Mavi, 100 yıl öncesinde Yörüklerin, atalarımızın yaptığı üretim ve tükettiğimizde genzimizi yakan, kokusuyla bizi etkileyen, 100 yıl önceki o tadı, o ambiyansı, o senfoniyi yakalamak istedik diye konuştu. Kursiyerden Emre Ersen'de, Yörüklerin göç güzergahı üzerinde karakovan balı üretimi yapıldığını duyduk. Bunun üzerine kursa başvurdum. Atalarımızın üretmiş olduğu bal kalitesinde bal üretmek için değerli bilgilerle birlikte karakovan üretim tesisimizde çalışmalarımıza devam ediyoruz dedi. Çok şifalı faydalı bir bal<br>​<br> Kursiyerlerden Rukiye Aydın ise çocukluğunda göç yolunda üretilen ballardan tatma fırsatı bulduğuna değinerek, Karakovan balını küçükken ben tatmıştım, çok lezzetli bir baldı. Daha sonraları hiçbir zaman bu baldan yiyemedik. Bu projeye dahil oldum, şimdi kendimizde üretmeye başladık. Çok şifalı faydalı bir bal. Arıya hiçbir el değmiyor. Bu bal ağızda petekleri bile kıtır kıtır dağılan sağlıklı bir bal. Taştan çıkarılan bal ile aynı bal şeklinde konuştu. Proje kapsamında Torosların zirvelerinde Yörüklerin göç yolları takip edilerek ağaç kütükleri içinde üretilen balın hasadı ise eylül ayı sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Toroslar'da Yörüklerin göç yolunda ürettiği asırlık bal yeniden üretilecek Mersin'in Erdemli İlçe Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu (ASO) Müdürlüğü arıcılık usta öğreticisi ve kursiyerleri, 100 yıl önce Yörüklerin göç güzergahında ilerlerken ağaç kütükleri içinde ürettikleri karakovan balını yeniden üretmek için kolları sıvadı.

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OYNAT 05:04 Tesise dadanan ayılara bal testi yaptırdı Trabzon'un Sürmene ilçesinde, arıcılıkla uğraşan Ziraat Mühendisi İbrahim Sedef, tesisine dadanıp başına dert olan ayıları, kovanlarından uzaklaştırmak için verdiği mücadele aksiyon filmlerini aratmıyor. Kovanlarını korumak için açık alana bal, ekmek ve meyve bırakan, kovanları konteyner üzerine taşıyıp çelik kafesle önlem alan Sedef, ağaçlardan tırmanarak ulaştıkları peteklere de musallat olan ayıları, teste tabii tuttu. Sedef, elinde bulunan 4 çeşit balı, kalitesini ayılara ölçtürmek için açık alanda masanın üzerine yerleştirdi, olan biteni de foto kapan kameralarınca kayda aldı. Görüntüleri inceleyen Sedef, ayıların ilk tercihinin kilosu bin lira olan dünyaca ünlü Anzer balı olduğunu tespit etti. BiP'te paylaş

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