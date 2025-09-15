Hız yaptığı için uyardığı sürücü tarafından çocuklarının yanında darbedilmişti: Gebze'deki saldırıya soruşturma

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yanında çocukları olan baba, yanından hızla geçen cip sürücüsüne tepki gösterdi. Cipten inen sürücü, çocukların yanında babaya tokat attı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını belirtip, "Toplumun huzur ve güvenliğini tehdit eden, trafik güvenliğini tehlikeye sokan, özellikle çocukların ruhsal gelişimini olumsuz etkileyen her türlü şiddet eylemine karşı adli süreç titizlikle takip edilecektir." açıklamasını yaptı.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iki çocuğunu okula götüren babaya, süratli gittiği için uyardığı cip sürücüsü tarafından tokat atıldı.
Sürücünün, çocukların gözü önünde babanın boğazını tutup tokat attığı anlar kameraya yansımıştı.
Gebze'deki şiddet olayına soruşturma
"Kocaeli ilimizin Gebze ilçesindeki bir sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran vatandaşımızın, okula götürdüğü çocukların gözü önünde fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır.
Soruşturma kapsamında şüpheli sürücü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.
Okula giden çocukların yanında vatandaşımıza yönelik şiddet içeren bu davranış asla kabul edilemez.
Toplumun huzur ve güvenliğini tehdit eden, trafik güvenliğini tehlikeye sokan, özellikle çocukların ruhsal gelişimini olumsuz etkileyen her türlü şiddet eylemine karşı adli süreç titizlikle takip edilecektir."