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POLİTİKA

İBB Meclisinde 'Haliç' tartışması: Patlayan algler değil CHP'li yönetim

İBB Meclisinde Haliç'in mavi sularının kahverengiye bürünmesi gündem oldu. AK Parti Meclis Üyesi Sadullah Hasanoğlu "Ehil ellerde Haliç masmavi, ehil olmayan ellerde Haliç simsiyah. Haliç'te patlayan algler değil, CHP'li İBB yönetimi oldu. Haliç'te patlayan altılı masanın İstanbul şubesi oldu. Lütfen gidin Haliç'i görün" dedi.

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Haber Merkezi DHA
İBB Meclisinde Haliç tartışması: Patlayan algler değil CHPli yönetim
AK Parti Meclis Üyesi Sadullah Hasanoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Haziran Ayı olağan toplantısı, bugün Saraçhane'deki Başkanlık Binası içindeki Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda, maddelere geçilmeden önce yapılan gündem dışı konuşmalarda Haliç'in suyunun kahverengine dönmesi tartışıldı.

Gündem dışında söz alan ve Haliç konusu ile ilgili konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, "Haliç kirlendi, kokuyor haberleri yayınlanmaya başladı. Bilim insanları Haliç'teki renk değişiminin doğal bir fotosentez olduğunu, hemen hemen her yıl farklı boyutlarda görüldüğünü söylese de bunu her sene mutlaka ama mutlaka yapıyorlar." dedi.

'EHİL ELLERDE HALİÇ MASMAVİ, EHİL OLMAYAN ELLERDE HALİÇ SİMSİYAH'

Konuşmasında Özkan'a cevap veren AK Parti Meclis Üyesi Sadullah Hasanoğlu, "Haliç'in durumunu görüyorsunuz değil mi? Bugün ki yönetim göreve gelir gelmez ne yaptılarsa Haliç simsiyah oldu. 'Alg patlaması var' dediler. Defalarca Haliç'in maviliği yerine siyah su görüntüleri medyada yer aldı. Haliç'e çöp suyu döküldüğünü tespit ettik. İnsan sıkılır biraz ya. Silivri Seymen'de, var olan çöp depolama sahasının içerisinde bir çöp suyu arıtma tesisi var. AK Parti döneminde başladı. Bitmesi gereken tarih iki yıl geçti yerinde sayıyor. Seymen'den 75-80 kilometre günde 3 bin ton atık suyu alıyorlar, getiriyorlar Kemerburgaz'a. Orada da eskiden kalma bir arıtma tesisi var. Onu da çalıştırmadan İSKİ'ye veriyorlar. İSKİ'den Haliç'e geliyor. 1994'te adete bir lağım çukurunu andıran Haliç 3 yılda yeniden kararmaya ve yer yer kokmaya başladı. Çünkü el aynı elde ondan. Ehil ellerde Haliç masmavi, ehil olmayan ellerde Haliç simsiyah. Haliç'te patlayan algler değil, Cumhuriyet Halk Partili İBB yönetimi oldu. Haliç'te patlayan altılı masanın İstanbul şubesi oldu. Lütfen gidin Haliç'i görün. Milletin imkanları ehil ellerde olduğu zamanda nasıl hizmetle geri döndüğünü, ehil olmayan ellerde İstanbul'un nasıl hizmetsiz kaldığını görün" ifadelerini kullandı.

İBB Meclisinde 'Haliç' tartışması: Patlayan algler değil CHP'li yönetim
OYNAT 02:38
İBB Meclisinde 'Haliç' tartışması: Patlayan algler değil CHP'li yönetim
İBB Meclisinde Haliç'in mavi sularının kahverengiye bürünmesi gündem oldu. AK Parti Meclis Üyesi Sadullah Hasanoğlu 'Ehil ellerde Haliç masmavi, ehil olmayan ellerde Haliç simsiyah. Haliç'te patlayan algler değil, CHP'li İBB yönetimi oldu. Haliç'te patlayan altılı masanın İstanbul şubesi oldu. Lütfen gidin Haliç'i görün' dedi.

Haliç’te su kahverengiye döndü
GÜNDEM
Haliç’te su kahverengiye döndü

Haliç'te suyun rengi kahverengiye döndü
FOTOĞRAF 7
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\"Altın Boynuz\" olarak da bilinen Haliç'te suyun renginin yer yer kahverengiye dönüştüğü gözlendi.
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Haliç'te suyun rengindeki değişiklik özellikle Eyüpsultan Silahtarağa sahilinde göze çarpıyor. Kahverengileşme, ağırlıklı olarak adacıkların bulunduğu kısımda yoğunlaşıyor.<br><br>
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İskelede teknelerin bağlandığı alanda sudaki renk değişimi net bir şekilde ortaya çıkıyor.<br><br>
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Teleferik Tramvay Durağı yakınlarında yürüyüşe çıkan Semahat Akıncı Şişmanoğlu, AA muhabirine, 8 ay önce de buraya geldiğini ve bugünkü görüntüye çok şaşırdığını söyledi.<br><br>
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Şişmanoğlu, \"Önceki ziyaretimde su pırıl pırıldı, elimi uzatıp içesim geldi. Bugün buranın hali çok berbat. Simsiyah bir renk, bir şey görülmüyor.\" dedi.<br><br>
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Bu arada, sahildeki bir balıkçının oltasına da çöp takıldığı görüldü.<br><br>
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Haliç'te suyun rengi kahverengiye döndü
Haliç'te suyun renginin yer yer kahverengiye dönüştüğü gözlendi. Kahverengileşmenin, ağırlıklı olarak adacıkların bulunduğu kısımda yoğunlaştığı görüldü.
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