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Meteorolojiden bazı illere uyarı: Hafta boyunca aralıklarla sağanak etkili olacak

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, önümüzdeki 1 hafta boyunca iç ve doğu kesimlerde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yarın, Ağrı, Iğdır, Bitlis, Muş, Şırnak ve Siirt'te yerel olarak kuvvetli olmasını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

17:47 - 13/05/2024 Pazartesi
AA
Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel, bu haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son değerlendirmelere göre sıcaklıkların yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde mevsim normallerinin altında, güneybatı kesimlerinde ise mevsim normallerinde seyredeceğini bildiren
Yüksel, "Önümüzdeki 1 hafta boyunca iç ve doğu kesimlerde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyoruz. Yağışların yarın, Ağrı, Iğdır, Bitlis, Muş, Şırnak ve Siirt'te yerel olarak kuvvetli olmasını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

"Önümüzdeki 1 hafta boyunca batı bölgelerinde yağış beklentimiz yok"

Yüksel, çarşamba ve perşembe günü doğu bölgelerinde yağışların devam edeceğini ancak kuvvetinin azalacağını dile getirerek, "Önümüzdeki 1 hafta boyunca batı bölgelerinde yağış beklentimiz yok. Hava genelde parçalı ve az bulutlu olacak." dedi.

Üç büyük kentte 3 gün yağış olmayacak

Yağışların doğu bölgelerinde hafta sonu da devam edeceğini ifade eden Yüksel, güney, iç ve batı kesimlerinde hafta sonu yağış görülmeyeceğini aktardı.

Yüksel, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış görülmeyeceğini, bu illerde genellikle parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını belirtti.

Ankara'da bu gece sıcaklığın 2 derece olacağını, iç ve yüksek kesimlerde 0 dereceye düşebileceğini dile getiren Yüksel, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir ve Uşak'ta yerel olarak zirai don yaşanabileceğini söyledi.

Yüksel, gelecek hafta sıcaklıkların artacağını kaydetti.

#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#Hava durumu
#İstanbul
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