Yüksel, "Önümüzdeki 1 hafta boyunca iç ve doğu kesimlerde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyoruz. Yağışların yarın, Ağrı, Iğdır, Bitlis, Muş, Şırnak ve Siirt'te yerel olarak kuvvetli olmasını tahmin ediyoruz." diye konuştu.