Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel, bu haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Önümüzdeki 1 hafta boyunca batı bölgelerinde yağış beklentimiz yok"
Yüksel, çarşamba ve perşembe günü doğu bölgelerinde yağışların devam edeceğini ancak kuvvetinin azalacağını dile getirerek, "Önümüzdeki 1 hafta boyunca batı bölgelerinde yağış beklentimiz yok. Hava genelde parçalı ve az bulutlu olacak." dedi.
Üç büyük kentte 3 gün yağış olmayacak
Yağışların doğu bölgelerinde hafta sonu da devam edeceğini ifade eden Yüksel, güney, iç ve batı kesimlerinde hafta sonu yağış görülmeyeceğini aktardı.
Yüksel, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış görülmeyeceğini, bu illerde genellikle parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını belirtti.
Ankara'da bu gece sıcaklığın 2 derece olacağını, iç ve yüksek kesimlerde 0 dereceye düşebileceğini dile getiren Yüksel, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir ve Uşak'ta yerel olarak zirai don yaşanabileceğini söyledi.
Yüksel, gelecek hafta sıcaklıkların artacağını kaydetti.