İçişleri Bakanı Çiftçi: Ülkemiz düzensiz göçle mücadelede tüm dünyaya rol model olabilecek konuma geldi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye-Bulgaristan-Yunanistan Üçlü Mekanizma Toplantısı’nın Atina’daki oturumunda düzensiz göçle mücadelede Türkiye’nin önemli bir başarı sergilediğini belirterek, ülkenin bu alanda dünyaya örnek olabilecek bir konuma geldiğini ifade etti.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da dün düzenlenen Türkiye-Bulgaristan-Yunanistan Üçlü Mekanizma Toplantısı'na katılan Çiftçi, toplantının ardından Atina'da Türk basınının sorularını yanıtladı.
Bir sonraki toplantının İstanbul'da yapılmasına karar verdiklerini aktaran Çiftçi, bu mekanizmanın sürdürülmesine ilişkin şöyle konuştu:
Atina'da dün üçüncüsü düzenlenen üçlü mekanizma toplantısının ilki 14 Ocak 2025'te İstanbul'da, ikincisi ise 24 Haziran 2025'te Sofya'da yapılmıştı.