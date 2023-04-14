İçişleri Bakanı Soylu: 57 Bin 29 yıkık binanın 40 bin 969'unun enkazı kaldırıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Soylu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:
"Deprem bölgesinde Hatay hariç enkaz kaldırma çalışmalarında birinci periyodu bayramdan önce tamamlamış olacağız."
"57 Bin 29 yıkık binanın 40 bin 969'unun enkazı kaldırıldı."
"Tüm bu süreçte ilk önce açıklanan hasarlı hanelere 10 bin lira verilecekti. Yüzde yüzüne yakını olmak üzere ödeme yapılmış oldu."
"Taşınma yardımı 15 bin lira verilecekti 431 bin hane sahibine nakit yardımı gönderildi."
"Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın, ailesinde kardeşine 50 bin 500 vatandaşımızın hayatını kaybettiği söz konusu."
"5 bin kişilik hayatını kaybeden vatandaşımızla ilgili ödemeler bulunmuyor. Ödemeler bloke edildi."
"Kira ödemeleri önümüzdeki hafta başlayacak. Konteynerde kalanlar yararlanamayacak. Diğerleri yararlanabilecek. Bu şehirlerde kiralık ev bulmakta zorlanacaklar. Deprem bölgesinde takibe rağmen kira fiyatlarının iki üç kat arttığına dair tespitlerimiz var. Hepimizi üzmektedir. Devlet üzülmekle kalmaz gereğini yerine getirmekle sorumludur. CİMER'e, 112'ye ve karakol ve kaymakamlıklarımıza başvurularında takip başlatılacaktır."
"Vatandaşlarımızın da kiralık ev bulamazsa onlara burada ev sahipliği yapmak görevimiz."
"Vatandaşlarımızın da kiralık ev bulamazsa onlara burada ev sahipliği yapmak görevimiz."
"18'inde inşallah Çin'den gelen konteynerlar köylere sevk edilecek."
"Depremin ilk gününden itibaren sahra hastaneleri hizmete devam etmektedir."
"Bölgeye yüzde 20 oranında tespit ettiğimiz bir dönüş var."
Ayrıntılar geliyor...
#Süleyman Soylu
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1 saat önce