İçişleri Bakanı Soylu: 57 Bin 29 yıkık binanın 40 bin 969'unun enkazı kaldırıldı

"Kira ödemeleri önümüzdeki hafta başlayacak. Konteynerde kalanlar yararlanamayacak. Diğerleri yararlanabilecek. Bu şehirlerde kiralık ev bulmakta zorlanacaklar. Deprem bölgesinde takibe rağmen kira fiyatlarının iki üç kat arttığına dair tespitlerimiz var. Hepimizi üzmektedir. Devlet üzülmekle kalmaz gereğini yerine getirmekle sorumludur. CİMER'e, 112'ye ve karakol ve kaymakamlıklarımıza başvurularında takip başlatılacaktır."