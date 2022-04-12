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Gündem İHH Elazığ, 300 aileye gıda yardımı yapacak
ELAZIĞ

İHH Elazığ, 300 aileye gıda yardımı yapacak

İHH İnsani Yardım Derneği Elazığ il merkezi yanında ilçelerde de Ramazan yardımlarını devam ettiriyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İHH Elazığ, 300 aileye gıda yardımı yapacak
İHH İnsani Yardım Derneği Elazığ'da yardım çalışmalarını sürdürüyor.

İHH İnsani Yardım Derneği Elazığ il merkezi yanında ilçelerde de Ramazan yardımlarını devam ettiriyor. Yapılan yardımlar hakkında bilgi veren Palu İHH Şube Başkanı Hanifi Ayık, Ramazan ayı süresince 300 aileye gıda, 250 aileye giyim, 50 aileye nakit yarım yapmayı planladıklarını kaydetti. Maden İHH Şube Başkanı Zülfü Dinç ise deprem ve pandemi sürecinin olumsuz şekilde etkilediği Maden’de 50 aileye un ve gıda yardımı ulaştırmayı hedeflediklerini kaydetti. Kovancılar İHH Şube Bakanı Hüseyin Yılmaz da açıklamasında hayırseverlerin bağışları ile 500 aileye gıda kolisi ve 3 kg et ile 500 aileye tavuk eti dağıtacaklarını söyledi. Karakoçan İHH Şube Başkanı Muhammed Talha Taş ise Ramazan ayı başlangıcından beri Karakoçan’da 100 yetim ve ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi yardımında bulunduklarını, nakdi yardım ve un yardımlarının devam ettiğini söyledi.

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