Ülkemizdeki planlı şehirleşmenin en güzel örneklerinden Ispartakule’de Bizim Evler markalı 8 projeyi hayata geçiren İhlas İnşaat Grubu, aynı bölgeye iki yeni proje daha kazandırıyor.

İnşaat sektöründe 30 yılı aşkın deneyimiyle 20 binin üzerinde aileyi ev sahibi yapan ve yatırımcılarına kazandıran İhlas Holding, konut alıcısının merakla beklediği iki yeni projesi Bizim Evler 9 ve Bizim Evler 10 projelerinde satışları başlattı. Yoğun geçen ön talep döneminin ardından projeleri satışa sunan firmanın Ispartakule’de bulunan satış ofisine konut alıcıları akın etti.

İhlas'ın merakla beklenen projelerine yoğun ilgi

“BİZİM EVLER 9 VE BİZİM EVLER 10 SATIŞA SUNULDU”

Ispartakule bölgesine “Bizim Evler” markasıyla damga vuran İhlas İnşaat Grubu, geçmişten günümüze kazandığı tecrübeyi Bizim Evler 9 ve Bizim Evler 10 projelerine de en iyi şekilde yansıtmayı hedefliyor.

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145 dairelik özel bir proje olarak dikkatleri üzerine çeken Bizim Evler 9’da alıcılar 3+1 ve 4+1 daire seçeneklerine büyük ilgi gösterdi. Bizim Evler 10 projesinde ise konut alıcıları 3+1 dairelerin yanı sıra ağırlıklı olarak tercihini 2+1 daire tipinden yana kullandı.

Kanal İstanbul, Yüksek Hızlı Tren, Metro, Kuzey Marmara Otoyolu gibi ulaşım projelerinin kesiştiği, zemini sağlam, havası temiz, göl ve deniz manzaralı bir noktada yer alan Bizim Evler projeleri yüksek yatırım potansiyeli taşıyor.

İhlas'ın merakla beklenen projelerine yoğun ilgi.

BİZİM EVLER 9, SAKİNLERİNE ÖZEL BİR YAŞAM ALANI SUNACAK

Bizim Evler 3 ve Bizim Evler 5 projelerine komşu olacak şekilde planlanan Bizim Evler 9, konforlu bir yaşam alanı olarak geliştirildi. 14 bin 607 metrekarelik alana inşa edilecek proje, 2 blok ve 145 daireden oluşuyor. Projede ayrıca site sakinlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği ticari üniteler de yer alıyor.

İhlas'ın merakla beklenen projelerine yoğun ilgi.

Yaptığı her projede yaşamın merkezine aileyi konumlandıran İhlas İnşaat Grubu, bu projesinde de kaliteli ve konforlu geniş daireler planladı. 145 daireden oluşan özel projede 3+1 ve 4+1 olacak şekilde 2 tip daire seçeneği alıcıların beğenisine sunuldu.

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