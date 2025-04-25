İki delege daha iptal davası açtı

CHP kurultay delegeleri Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaaslan, CHP'nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için mahkemeye başvurdu. Delegelerin avukatının Ankara 41’inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verdiği dilekçede, Özgür Özel’in genel başkan olduğu 4-5 Kasım 2023'teki olağan kurultayın akçeli ilişkiler, hukuka aykırı uygulamalar ve demokratik iradeyi sakatlayan müdahalelerle gölgelendiği vurgulandı. Özel'in 4-5 Kasım 2023'teki kurultayda şaibeli şekilde genel başkan ilan edildiği ve yetkisiz olduğu kaydedilen dilekçede, 21 Mart 2025'te alınan olağanüstü kurultay kararının da hukuken geçersiz olduğu savunuldu. “Bu yokluk hali üzerine inşa edilen 6 Nisan 2025 tarihli Olağanüstü Kurultay baştan sona hükümsüzdür” denilen dilekçede, dosyanın 38’inci Olağan Kurultayın iptaline yönelik dava ile birleştirilmesi, Özgür Özel, MYK, PM ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılıp Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yönetimin göreve iadeleri istendi.