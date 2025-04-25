Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
İki delege daha iptal davası açtı

İki delege daha iptal davası açtı

04:0025/04/2025, Cuma
G: 25/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

CHP kurultay delegeleri Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaaslan, 6 Nisan 2025’te yapılan 21’inci Olağanüstü Kurultay’ın iptali için mahkemeye başvurdu. Gerekçe şaibe karışan Kasım 2023’teki kurultayda başkan seçilen Özgür Özel’in yetkisiz olması.

CHP kurultay delegeleri Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaaslan, CHP'nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için mahkemeye başvurdu. Delegelerin avukatının Ankara 41’inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verdiği dilekçede, Özgür Özel’in genel başkan olduğu 4-5 Kasım 2023'teki olağan kurultayın akçeli ilişkiler, hukuka aykırı uygulamalar ve demokratik iradeyi sakatlayan müdahalelerle gölgelendiği vurgulandı. Özel'in 4-5 Kasım 2023'teki kurultayda şaibeli şekilde genel başkan ilan edildiği ve yetkisiz olduğu kaydedilen dilekçede, 21 Mart 2025'te alınan olağanüstü kurultay kararının da hukuken geçersiz olduğu savunuldu. “Bu yokluk hali üzerine inşa edilen 6 Nisan 2025 tarihli Olağanüstü Kurultay baştan sona hükümsüzdür” denilen dilekçede, dosyanın 38’inci Olağan Kurultayın iptaline yönelik dava ile birleştirilmesi, Özgür Özel, MYK, PM ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılıp Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yönetimin göreve iadeleri istendi.


#politika
#CHP
#kurultay
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı vakitleri 25 Nisan 2025: Ankara, İzmir, İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? Diyanet ezan vakitleri