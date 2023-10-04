İletişim Başkanlığı'ndan Hatay'da su baskınında bir kişinin elektrik akımına kapıldığı iddiasına yalanlama

AFAD Başkanlığı tarafından 29 Eylül 2023 tarih ve 336 sayılı mesaj formu ile sağanak yağış uyarısında bulunulmuş, bu uyarının ardından Hatay'daki tüm ilgili ekipler bölgeye sevk edilmiştir. 24 sat esaslı çalışan ekipler tarafından tüm ihbarlar değerlendirilmiş ve su baskınlarından etkilenen vatandaşlara gerekli müdahalede bulunulmuştur.