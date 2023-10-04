İletişim Başkanlığı'ndan Hatay'da su baskınında bir kişinin elektrik akımına kapıldığı iddiasına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Hatay'da elektrik çarpması veya su baskınları sebebiyle vefat olayı gerçekleşmedi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın ve sosyal mecralarda yer verilen
"Hatay'da su baskını nedeniyle konteynerde yaşayan bir kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti"
iddiasının doğru olmadığını duyurdu.
DMM'den yalan haberlere ilişkin sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bazı basın yayın organlarında yer alan "Hatay'da su baskını nedeniyle konteynerde yaşayan bir kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti" iddiası doğru değildir.
AFAD Başkanlığı tarafından 29 Eylül 2023 tarih ve 336 sayılı mesaj formu ile sağanak yağış uyarısında bulunulmuş, bu uyarının ardından Hatay'daki tüm ilgili ekipler bölgeye sevk edilmiştir. 24 sat esaslı çalışan ekipler tarafından tüm ihbarlar değerlendirilmiş ve su baskınlarından etkilenen vatandaşlara gerekli müdahalede bulunulmuştur.
İlgili tarihlerde Hatay'da elektrik çarpması veya su baskınları sebebiyle vefat olayı gerçekleşmemiştir.
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8 dakika önce